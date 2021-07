Cría caballeros que entiendan y respeten cuando una mujer les diga “no”

Si eres madre de un niño, existe una misión que debes tener, y es criar a hijos caballerosos que respeten a las mujeres desde pequeños.

Actualmente, las mujeres vivimos en un mundo donde nos sentimos vulnerables, pues somos víctimas de acoso, violencia, y violaciones.

Por eso, debemos cambiar al mundo y la sociedad, y tu mejor contribución para ello es criar a hombres con valores.

Esos que respeten a las mujeres y sus decisiones, que cuando les digan que no, lo entiendan.

Para ello, te ofrecemos algunas recomendaciones, dada por expertos, para que te ayuden en este proceso y críes a un gran hombre.

Cría hijos que entiendan y respeten cuando una mujer les diga “no”

Conversa con él todos los días

Las conversaciones que tengas con tus hijos son muy importantes, pues de allí aprenden mucho, y en cada plática debes enseñarle que las niñas deben ser respetadas.

Déjale claro que siempre debe respetar todo lo que una niña, o cuando crezca, una mujer le diga, y eso lo hará ser un gran hombre.

Que nunca sobrepase los límites

Esto es muy importante, y es que debes enseñarle desde pequeño que cuando una niña le diga que no, o no quiera hacer algo con él, no sobrepase esos límites.

Todo lo que haga debe ser con el consentimiento de su pareja o chica con la que salga, esto es algo que le debe quedar claro desde pequeño.

Dile que respete a las mujeres como si fueras tú

Todo pequeño siempre crea un lazo fuerte con su madre, por lo que es una de las personas más importantes de su vida.

Así que una gran forma de enseñarlo a respetar a las mujeres es decirle que las respete como le gustaría que siempre lo hagan contigo.

Dale un gran ejemplo con tu relación de pareja

Nada mejor para que los pequeños aprendan que darles un gran ejemplo, por eso debes elegir a un buen hombre para que sea su padre y esté a tu lado.

Si tu hijo ve que tu pareja te trata con respeto, te ama y valora, él hará lo mismo, y siempre sabrá cómo darle su lugar a una mujer y respetar sus decisiones.

