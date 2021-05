Alessandra Rosaldo divide opiniones por sobreproteger a su hija

“De viaje con los Derbez 2” está causando gran sensación por las ocurrencias y secretos revelados del clan Derbez. Aunque la pandemia hizo que el comediante hiciera un cambio de planes sobre el viaje que harían en familia, la aventura terminó llena de risas y grandes anécdotas

El segundo viaje familiar iba a ser originalmente por algún rincón de Asia, según llegó a revelar el comediante sin embargo, la decisión de hacerlo por las carreteras de Estados Unidos terminó siendo la mejor decisión. Eso sí, ésta vez ni Mauricio Ochmann ni la pequeña Kailani estarían presentes debido al divorcio con Aislinn.

Por su parte, Vadhir tuvo que ausentarse temporalmente debido a que enfermó de coronavirus.

Quien ha vuelto a dar de qué hablar ha sido Alessandra Rosaldo y su “exageración” al cuidar de su hija Aitana o así lo han percibido algunos fans.

La frase “¡Cuidado con Aitana!” marcó la primera temporada debido a que la vocalista de Sentidos Opuestos se preocupaba mucho por las actividades en las que Eugenio involucraba a la pequeña durante su viaje por Marruecos.

A pesar de que ambos suelen dejar que Aitana explore el mundo a su manera, Alessandra ha demostrado ser una mamá sobreprotectora.

Esto ha dividido opiniones ya que por un lado, algunos consideran que no es bueno para el desarrollo de los niños y otros aseguran identificarse con su preocupación.

La crianza de los hijos es difícil y siempre se prestará a opiniones ajenas. Hay una gran responsabilidad por guiar a los pequeños y hay mucho en juego y las consecuencias son de gran peso.

¿Está mal ser una mamá sobreprotectora?

“Siempre es así, es que así es ella muy preocupona no se relaja, menos lo disfruta y eso hace q los demás no disfruten al cien“. “pobre la niña, ser buena madre no es ser perfecta es darle a tu hijo seguridad”, “Ale me caes muy bien pero debes cambiar un poquito el chip”. “Ale eres súper controladora, perfeccionista, y le creas a la niña una gran inseguridad haciéndole creer que todo es inseguro”, expresaron algunos fans en redes sociales.

Alessandra sólo está haciendo lo mejor para su hija. Mientras que muchos tomaron como broma su preocupación por Aitana, es inevitable pensar que una madre hará todo por el bienestar de los suyos.

Todas quieren hijos sanos, seguros y exitosos por lo que a veces pueden apoyarlos demasiado o interviniendo para salvar el día cada vez que algo salga un poco mal.

Pero dentro de esa necesidad de hacer lo mejor podría obstaculizar el crecimiento y el desarrollo de los niños. Los padres sobreprotectores tienen buenas intenciones, pero a menudo pueden hacer más daño que bien en la búsqueda de la perfección.

Una madre sobreprotectora tiende a refugiar a sus hijos del fracaso. Aunque puede ser tentador intervenir y “rescatarlos” de una mala calificación o de un ego herido. Es completamente normal, pero hay que recordar que los niños son resistentes, solo hay que darles la oportunidad de probar, caerse y levantarse.

El éxito es genial pero deben aprender a superar los fracasos del día a día.

El mundo es un lugar cada vez más complicado y la maternidad enfrenta retos más grandes y exigentes. Ya no sólo se trata de educar a los niños para que sean responsables de sus tareas y respeten a los adultos como siempre se nos ha enseñado.

Hoy más que nunca es muy importante enfocarse en una maternidad emocionalmente inteligente para criar niños con buenos valores pero sobre todo, capaces de enfrentar al mundo con empatía.

