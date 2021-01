Las mentiras nunca son justificadas, y mucho menos si se las dices a tus hijos para no mostrarles lo dura que es la vida.

Y es que muchas veces les decimos algunas “mentiras piadosas” a nuestros hijos para protegerlos de la realidad y es un grave error, pues ellos las creen y crecen en un mundo que no es el que piensan.

Cuando son muy pequeños, no distinguen entre lo falso y lo verdadero, y creen que todo lo que le dices es real, y al crecer y darse cuenta que todo era una mentira se sentirán frustrados e inseguros.

Así que aquí te decimos algunas de las mentiras que no debes decirle por nada del mundo a tus hijos, es mejor que siempre le hables con la verdad, solo hay que saber la mejor manera de decírselo.

Mentiras que nunca debes decirle a tus hijos o crecerán con inseguridades y frustraciones

No pasa nada

Muchas veces cuando los niños se caen, o viven algo difícil solemos decirles “no pasa nada”, para evitarles algún sufrimiento y alejarlos de la difícil realidad.

Es mejor decirles la verdad de lo que sucede, para que ellos distingan lo bueno de lo malo y sepan cuando están en peligro y cuando algo es negativo en sus vidas, pues esas situaciones por muy duras que sean los hacen más fuertes.

De lo contrario, vivirá en un mundo irreal, y esto lo perjudicará al momento de crecer y serán dependientes de ti siempre.

Muchas veces cuando los niños se caen, o viven algo difícil solemos decirles “no pasa nada”, para evitarles algún sufrimiento y alejarlos de la difícil realidad - Pexels

Los príncipes azules existen

Cuando tienes niñas generalmente quieres que sea soñadora, y que crea que el amor bonito existe, pero la realidad no es esa.

Y es que es un error hacerle creer a tus hijas que los príncipes azules existen y ella encontrará uno, pues al crecer se dará cuenta que la vida no es como en los cuentos y que el amor duele.

Cuando viva su primera decepción amorosa te reprochará que le hayas hecho creer que los príncipes existen, así que es mejor que no la hagas vivir en un cuento, sino en la realidad, y la prepares para que nunca se deje controlar ni dañar por ningún hombre.

Cuando tienes niñas generalmente quieres que sea soñadora, y que crea que el amor bonito existe, pero la realidad no es esa - Pexels

Todo mejorará

No todo mejora, y los niños, aunque no tienen que saberlo todo, deben saber y estar claros que la vida no es fácil.

Es mejor que sepan que hay situaciones que no tienen arreglo, y hay que superarlas, seguir adelante y no que de adultos se topen con la dura realidad de la vida, pues esto los hará sentir frustrados.

No todo mejora, y los niños, aunque no tienen que saberlo todo, deben saber y estar claros que la vida no es fácil - Pexels

Nunca dejaré que sufras

Claramente nunca queremos que nuestros hijos sufran, pero decirles desde pequeños que nunca van a sufrir es una terrible mentira.

Y es que aunque los quieras proteger de cualquier manera, nunca vas a impedir que sufran, siempre puedes ayudarlos y guiarlos en cualquier situación que vivan, pero no puedes evitar que sufran.

Y es que ya sea por amor, por amistades, por sus estudios, o por cualquier situación que se les presente pueden sentirse mal, frustrados, y se darán cuenta que no puedes evitar que pasen por cosas malas.

La vida es dura, pero si le muestras la realidad a tus hijos desde pequeños los harás unos adultos preparados, exitosos y fuertes.

Claramente nunca queremos que nuestros hijos sufran, pero decirles desde pequeños que nunca van a sufrir es una terrible mentira - Pexels

Más de este tema

Te recomendamos en video