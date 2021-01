La crianza es clave para ser una mujer fuerte y segura de sí misma, es por eso que si eres madre de una niña es importante que le des grandes lecciones de vida.

Y es que si crías a una niña segura y con confianza podrás tener la seguridad que enfrentará todo en la vida y no se dejará afectar por nadie.

Las mujeres sufrimos muchos abusos y somos víctimas de violencia, pero es algo que debe parar y si criamos a niñas con mayor autoestima, sin duda esto cambiará.

Por eso, es importante que sigas algunos consejos para lograrlo y que tengas a una niña dulce y sensible pero también fuerte y decidida.

Cómo criar a una niña fuerte y segura que no se deje afectar por nada ni por nadie

Sé el mejor ejemplo

Las niñas aprenden mucho de ti, todo lo que ven lo quieren repetir y se quieren convertir en alguien como su madre así que es importante que le des el mejor ejemplo.

Ámate y enséñala a amarse siempre con sus virtudes y defectos, enfrente cada situación que la vida te ponga por más difícil que parezca, siempre pensando en ella, y nunca te dejes lastimar por ningún hombre, ni mujer.

Léele cuentos de mujeres valientes y no de amor

Los cuentos de princesas son los que más escuchan las niñas, pero lo mejor es leerle cuentos de mujeres valientes para que la enseñes a ser fuerte desde pequeña.

Y es que los cuentos de princesas están bien, pero no todo en la vida se trata del amor, y en muchos de estos cuentos las mujeres son sumisas y débiles.

Así que por eso es importante que conozca historias de mujeres fuertes, para que la inspiren y se de cuenta de la realidad en la vida.

Enséñale que la violencia está mal

Si tu pareja o quien sea te lastima o maltrata no lo permitas, sal corriendo de allí, y enséñale a tu hija que eso no está bien y no debe permitirlo nunca ni por amor.

Déjale claro que quien la ama jamás la va a maltratar, y si lo hace no es la persona indicada, así que enséñale el poder del amor propio y seguridad desde pequeña.

No la sobreprotejas

Muchas veces sobreprotegemos a nuestras hijas, y no le damos la oportunidad de intentar las cosas que quieren y aprender nuevas cosas o incluso fallar.

Esto le dará más seguridad e independencia en la vida, aumentando su autoestima y seguridad, así que déjala que intente lo que quiere y no la limites nunca, así tengas miedo.

Deja que se exprese y defienda

Si tu hija tiene un punto de vista diferente deja que se exprese y defienda su punto sin importar la edad que tenga, esto la enseñará que nunca tiene que quedarse callada y siempre cuestionará lo que no le guste.

Y es que no hay nada mejor que sea una niña crítica, para que así cuando sienta que está ante una injusticia se defienda y entienda que no se puede dejar hacer daño de nadie.

Cría a una niña feliz

Si crías a una niña feliz, será una mujer fuerte, segura y confiada, lista para enfrentarse a cualquier reto que la vida le ponga.

Así que asegúrate que tu hija sea una niña muy feliz dedicándole tiempo, alimentando sus destrezas y ayudándola a lograr sus sueños.

