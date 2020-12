Columna de opinión: ¿Cómo enfrentar la Navidad con padres separados?

La Navidad se torna compleja cuando las familias de padres separados acuerdan compartir esta festividad conviniendo las fechas en las que les corresponderá pasarla con sus hijos. No cabe duda de que tanto para padres como para hijos, es un escenario difícil de enfrentar.

Es importante que los padres lo asuman con serenidad, normalizando la situación a través de conductas que favorezcan el manejo de las emociones y que a su vez generen un ambiente seguro, afectuoso y de protección para el bienestar de los niños.

Los adultos deben evitar frases que produzcan culpa, como "vayan tranquilos, me quedaré solo, pero no importa". Y es que los niños tienden a percibir el doble discurso. La comunicación debe estar focalizada en frases que transmitan tranquilidad y buenos deseos que aseguren el disfrute en su otro hogar.

Asimismo, los padres no deben ser excluyentes con el otro, obstaculizando los encuentros solicitados previamente. También es importante no regañar a los niños por sus sentimientos, ni hacerles promesas que no se puedan cumplir. Ellos necesitan confiar en sus padres, quienes son sus figuras protectoras. La Navidad es una invitación a dejar de lado las disputas y concentrarse en el tiempo que se entrega a los hijos.

