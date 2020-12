No es responsabilidad de las abuelas cuidar hijos que no son suyos

Recientemente, una historia viral sobre una abuela que cobraba 15 dólares por cuidar a su nieto desató miles de críticas por parte de internautas quienes la calificaron como 'codiciosa' e 'irracional'. Sin embargo también surgieron personas que aplaudieron su iniciativa pues al final, no es responsabilidad de los abuelos cuidar de sus nietos.

La convivencia entre abuelas y nietos no debe ser un trabajo

Si bien en muchas ocasiones el cuidar de los nietos es un acto tan común que es visto como una tradición, la realidad es que requiere de tiempo y esfuerzo por parte de las personas mayores, quienes se ven obligados a abandonar sus actividades para dedicarse a bañar, alimentar y proteger a los niños.

Tomando esto en consideración, muchas parejas eligen contratar a una niñera o inscribirlos en una guardería. Sin embargo aún son muchas las personas que piensan que cuidar a los nietos es una responsabilidad de los ancianos. Un ejemplo fueron las reacciones a la historia viral de una abuela que decidió cobrar por sus servicios.

La hija de la protagonista de la historia le pidió que cuidara a su hijo de un año tres veces a la semana a pesar de que ella contaba con un trabajo propio. Como tenía que dejar de trabajar para cuidar de su nieto le pidió a su hija una paga de 15 dólares por hora.

Aunque algunos la criticaron otros consideraron que no era su responsabilidad cuidar de su nieto, pues ella ya había hecho los sacrificios necesarios para cuidar de sus propios hijos.

La relación entre nietos y abuelos genera experiencias enriquecedoras para ambos, además de que fortalece los vínculos familiares, pero esto no debe convertirse en un trabajo no remunerado, especialmente porque frecuentemente se trata de personas mayores que no cuentan con la agilidad ni el tiempo para cuidar a un niño.

En muchos casos, los abuelos son personas que cuentan con trabajos y vidas propias, y no tienen tiempo para dedicarle a un niño. Por otra parte, si se trata de abuelos retirados, es importante considerar que ellos ya se esforzaron por construir una carrera y educar una familia, ahora es su momento de descansar e invertir su tiempo en cosas que ellos quieran hacer.

La decisión de tener un hijo no es tarea fácil y aunque todos los padres merecen recibir ayuda durante la crianza de sus niños, es mejor que esta provenga de un profesional como una niñera o una institución, si se trata de varias horas o varios días a la semana.

Finalmente es importante tener en cuenta que el tiempo de cada persona es valioso y debe ser respetado y remunerado en el caso de ser ocupado con labores que le impidan desarrollarse en el ámbito profesional.

Si un abuelo o abuela no desea cuidar de sus nietos, debe tener la libertad de decir que no sin ser juzgado o de pedir una paga a cambio de su tiempo y esfuerzo. Después de todo, es probable que algún día los padres se encuentren en la misma situación.

