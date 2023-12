Yeri Mua no se libra de sus “cucarachos” y así les responde tras indirectas de mal gusto

Yeri Mua La influencer se ha visto envuelta en polémicas por sus ex parejas (Instagram)

Este ha sido un gran año Yeri Mua y es que a pesar de las polémicas que la catapultaron a la fama, ha sabido darle un giro de 180° a su vida para convertirse en una de las creadoras de contenido favoritas del momento.

Eso sí, parece que aún no se ha liberado de sus ex parejas tóxicas pues recientemente ambos le mandaron indirectas que indignaron a internautas y a la misma Yeri.

Recientemente Brian Villegas y Naim Darrechi estuvieron realizando diferentes publicaciones en sus respectivas redes sociales que despertaron teorías en los fans respecto a que son indirectas muy directas para la influencer.

En varios videos de Brian, conocido como “El paponas”, se leen textos que dicen “uno aprende a la mala” o “Quiza si te extrañe, pero llegara algo mejor”, acompañado de música con letras de despecho.

Influencers Ex novio de Yei Mua, Brian Villegas le envía indirectas (TikTok)

Cuando Yeri Mua recién comenzaba a darse a conocer en redes sociales, tenía una relación con el también creador de contenido y empresario, Brian Villegas. Ambos solían hacer transmisiones en vivo juntos en Facebook hasta que la relación llegó a su fin en medio de una infidelidad y maltrato.

“Lo voy a bloquear para empezar, pero me puso: qué mala onda que ocupes este medio para desahogarte porque a pesar de que yo me mantengo al margen y he mantenido los códigos”, comentó la influencer en el vivo que realizaba.

Si bien en un principio Villegas negó todo, terminó por aceptar lo que justamente inicio el conflicto. “No voy a decir, ay, no lo hice, porque lo hice y ya lo que está hecho, está hecho. No puedo resolver nada, lamentablemente perdí mucho por una estupidez, por pasarme de borracho”.

Hace unos meses Yeri habló abiertamente de la violencia que vivió con su ex pareja, asegurando que incluso la obligó a abortar tras revelarle que estaba embarazada. La influencer contó que antes de formalizar su relación ella le había sido infiel por lo que no sabía quién era el padre de su bebé. La joven justificó que su acción había sido por un momento de despecho ya que se enteró de que Villegas cortejaba a otras mujeres. Yeri tenía 18 años cuando se realizó un ultrasonido y le dijeron que apenas tenía un mes. Por último, Yei Mua señaló que tuvo que revelar su historia por amenazas de su ex pareja.

Naim Darrechi también le manda indirectas a Yeri Mua

Naim Yeri Mua recibió indirectas de sus ex novios (Instagram)

Naim tampoco se ha quedado atrás con las indirectas pues desde hace varios días ha estado publicando constantemente imágenes y videos junto a su nueva novia, a quienes sus seguidores defienden como “mejor que Yeri Mua”.

A principios de este año, la fama de Yeri comenzó a verse afectada por su relación con el creador de contenido español, Naim Darrechi, quien tenía denuncias en su contra derivadas de su comportamiento agresivo.

A pesar de que internautas le advirtieron que era un hombre tóxico, la influencer se aferró a demostrar que la relación funcionaría. Fue el 11 de abril que las cosas comenzaron a derrumbarse cuando el español fue arrestado en Veracruz por fumar marihuana en la vía pública. En redes sociales circularon imágenes de Naim bajo arresto con otro joven, ambos llevaban esposas. Yeri se burló de la situación comentando en su cuenta de Twitter: “Hasta detenidos se ven chulos mis niños”, para después dar a conocer que tuvo que pagar una multa para que lo liberaran.

La “respuesta” de Yeri Mua ante las indirectas de sus ex

La influencer es bien conocida por no quedarse callada y por enfrentar a sus haters de forma ingeniosa, demostrando que lejos de afectarle los comentarios, le dan risa. Tras la lluvia de indirectas de sus ex parejas, Yeri aprovechó sus redes sociales para publicar un contundente mensaje.

“Y si alguna vez te miré, fue porque tuviste suerte! échenle raiiiiiiid a los cucarachos”, escribió en Twitter.

Si bien no confirma que sea una respuesta directa a Brian y Naim, este año se volvió tendencia llamar “cucarachos” a los ex indeseables tras unas declaraciones de Aracely Arámbula dirigiéndose así a Luis Miguel.