¿Siguen juntos? Melissa y Massad son captados en evento de moda y son señalados por mentir

La ruptura de Melissa Navarro y Massad se ha convertido en una de las más mediáticas en la industria de los influencers y es que se habló de fuertes discusiones, amenazas y hasta maltrato. Desde el inicio, los seguidores de ambos temían que las diferencias culturales serían un problema pero ellos se aferraron a demostrar que su romance a distancia iba viento en popa, hasta hace unos días que finalmente se conocieron en persona.

“He decidido terminar mi relación, muchas gracias a todos los que nos apoyaron y estuvieron desde un inicio. Sé que me seguían por nuestra historia y hoy he decidido terminarla. Me quedo con mis fieles y de corazón muchas gracias por tanto en estos meses”, expresó la influencer en su canal de difusión en Whatsapp.

Melissa Navarro La influencer compartió con sus seguidores su relación con Massad a través de TikTok (TikTok)

Ambos comenzaron a sonar muy fuerte en TikTok debido a la relación a larga distancia que mantenían y que compartían a través de transmisiones en vivo en dicha plataforma. Esto llamó la atención de internautas en gran medida pues al ser de países y culturas completamente diferentes, había señales de que las cosas no iban a funcionar.

Melissa es una joven de 26 años originaria de Tijuana, México, dedicada a la creación de contenido y modelaje, mientras que Massad es originario de Arabia Saudita, actualmente tiene 33 años y también se ha dedicado a la creación de contenidos en redes sociales, enfocándose principalmente en moda y estilo, así como reacciones a videos.

Si bien aún no se sabe con exactitud qué los llevó a terminar en primer lugar, en redes sociales ahora circulan videos y fotografías en los que ambos aparecen juntos en Campeche. Antes de esto, la mexicana publicó un video en su cuenta de TikTok reconociendo que fue un error la forma en la que llevó su relación con Massad.

“Me di la oportunidad de abrirme por completo a un amor sin importar la diferencia de cultura, de religión y me dejé fluir. Al poco tiempo mi intuicion y mi corazón me dieron señales suficientes para entender que nuestros caminos eran diferentes. En el momento en que o decidí ser figura pública no comprendí a lo que uno se expone y a raíz de esto se cuenta con muchas opiniones divididas. Lo único que deseo es que cual sea su opinión o puntos de vista siempre partamos del respeto”, señaló la influencer.

¿Melissa y Massad se reconciliaron?

Luego del alboroto que se armó por la supuesta ruptura, Melissa y Massad fueron captados juntos en un evento de moda en Campeche, en el que la influencer participó.

En el material que ya se viralizó, se puede ver a Melissa desfilando en una pasarela mientras Massad le toma video y la mira con amor. Ante esto los seguidores de la pareja los acusaron de venderles una ruptura falsa y que todo fue con el fin de ganar dinero.

Fue así como Massad apareció para defender a Melissa y aclarar que él fue quien decidió ir a buscarla hasta Campeche, pues es “el amor de su vida”.

“Si, fui a verla, ¿Dónde está el problema con eso? Tengo problemas, pero quiero arreglar las cosas con el amor de mi vida. ¿Estoy locamente enamorado? Sí”, escribió Massad