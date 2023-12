La fortuna de hacer el ridículo: lo que ganan las personas que hacen NPC en TikTok

Estamos más que seguros ,que por lo menos una vez, te has encontrado con una transmisión en vivo (TikTok) donde los principales autores actúan como marionetas donde solo reciben premios de sus usuarios y replican el consumen estos emojis.

[ Conmovió a TikTok, famoso influencer revela que tiene solo 6 meses de vida ]

Hablemos en un aspecto técnico. El ganar contenido por hacer prácticamente nada o solo pasar horas realizando gestos ante miles de usuarios pueden caer muy bien a tus bolsillos. Los populares NPC es una nueva tendencia que implicar actuar haciendo movimientos y gestos como un personaje no jugable de un videojuego.

¿Qué son NCP?

Los NPC son las siglas de No Playable Character. La tendencia responde a a imitar los movimientos repetitivos, las frases predefinidas y los sonidos extraños de estos personajes que reciben regalos virtuales de sus seguidores durante sus transmisiones.

Estos regalos a modo de “stickers” se pueden convertir en monedas virtuales, luego en diamantes, y finalmente en dinero real.

Los personajes que reciben estos premios deben actuar en consecuencia a lo recibido. Por ejemplo, si es un corazón su reacción debe responder con agradecimiento y hacer algo que le guste a los usuarios que entregaron ese premio.

Según los datos pueden ganar entre 250 y 7 000 dólares diarios, dependiendo de la cantidad y el valor de los stickers que reciben de sus espectadores.

Destacar que un 50% de comisión tiene la aplicación, además debe cumplir con requisitos previos para poder retirar el dinero acumulado: verificar identidad y 100 dólares acopiados.

Valores de algunos stickers

Rosa: 1 moneda = 0.01 dólar

TikTok: 1 moneda = 0.01 dólar

Panda: 5 monedas = 0.05 dólares

Aplausos: 9 monedas = 0.09 dólares

Confeti: 100 monedas = 1 dólar

Planeta: 15,000 monedas = 150 dólares

León: 29,999 monedas = 299.99 dólares

Universo de TikTok: 34,999 monedas = 349.99 dólares

La pionera de los NPC

PinkyDoll se ha caracterizado por ser la primera tiktoker en realizar este tipo de contenido. No solo en en vivos, también en videos fijos donde emular el cambio de vestimenta de personajes de videojuegos como Fortnite, FreeFire, GTA, etc.

Según una entrevista que dio al The New York Times, PinkyDoll obtiene unos 7.000 dólares al día, contando TikTok, Instagram y OnlyFans. Su frase más famosa es “Ice cream so good”.

No obstante, este conjunto de acciones pude ganarte una ola de haters que pueden acabar con tu inestabilidad mental. Muchos han tildado de una forma de ganar dinero a través de hacer el ridículo o como otro tipo de prostitución virtual al recibir dinero por complacer a otros.