¿Quienes son Melissa Navarro y Massad? La ruptura viral de la que todo TikTok está hablando

Un nuevo escándalo ha estallado en TikTok y es que una de las parejas de influencers más populares del año, Melissa Navarro y Massad, han terminado su relación.

Ambos comenzaron a sonar muy fuerte en redes sociales debido a la relación a larga distancia que mantenían y la que compartían a través de transmisiones en vivo en TikTok. Esto llamó la atención de internautas en gran medida pues al ser de países y culturas completamente diferentes, querían demostrar que el amor podía con todo.

¿Quienes son Melissa Navarro y Massad y por qué todos hablan de ellos?

Melissa es una joven de 26 años originaria de Tijuana, México. Desde hace un tiempo se ha desempeñado como creadora de contenido y modelo. Se ha posicionado como una de las figuras más destacadas de las redes sociales por su belleza y carisma, obteniendo importantes contratos con marcas, así como colaboraciones con otros influencers.

Por su parte, Massad Al-Tamimi es originario de Arabia Saudita, actualmente tiene 33 años y también se ha dedicado a la creación de contenidos en redes sociales, enfocándose principalmente en moda y estilo, así como reacciones a videos. En ocasiones hace transmisiones de videojuegos. Se dio a conocer en Latinoamérica gracias a la relación con Melissa.

En ocasiones ambos hacían transmisiones en vivo con otros influencers como Tammy Parra y Aarón para hacer retos, conversar con los fans y ganar seguidores.

Tras meses a distancia, un encuentro desató rumores de ruptura

A pesar de que muchos los cuestionaban constantemente por sus diferencias y el hecho de que la relación se dio a distancia, ambos se aferraron hasta que finalmente un encuentro en persona definió todo.

Fue a raíz de una reunión en persona a principios de noviembre que los seguidores de Melissa y Massad notaron una disminución en la actividad en sus redes sociales, desatando rumores sobre una ruptura. Lo que comenzó como una relación que muchos romantizaron, terminó en medio de controversias y acusaciones.

El miércoles 12 de diciembre, la misma Melissa confirmó la separación a través de un comunicado en su canal de WhatsApp, agradeciendo el apoyo de quienes siempre mostraron su apoyo. Si bien no dio detalles específicos, insinuó que sucedió algo grave que la llevó a tomar la decisión.

Melissa Navarro La influencer reveló problemas con Massad (TikTok)

En medio de la sorpresiva noticia, una persona cercana a Melissa, identificada como Nahira, amenazó con hacer públicas conversaciones donde la influencer le confesaba que las cosas no estaban bien con Masad, lo que la llevaba a “llorar todas las noches”. Las revelaciones llevaron a que ambos se confrontaran públicamente.

El árabe le reclamó a la mexicana pues según él, había hecho muchos sacrificios para estar con ella como ceder la custodia de su hijo. Asímismo, la acusó de “ocultar algo” y que ella lo había amenazado. En respuesta, Melissa señaló actitudes agresivas de su parte, groserías y faltas de respeto que llegaron a darle miedo.

Internautas de inmediato defendieron que Massad le debía su fama a Melissa pues cuando se conocieron, ella ya tenía un camino recorrido, tanto que hasta Maluma le confesó su amor.

Experta asegura que Massad es un hombre controlador

“Yo creo que las cosas entre Melissa y Massad no terminaron bien”, señaló la experta en lenguaje corporal, Maryfer Centeno y agregó que se nota, a partir de lo cuidado de su aspecto físico, que se trata de un hombre controlador.

“Estamos viendo a un hombre físicamente muy atractivo, la barba que utiliza, el mentón cuadrado, rostro ovalado, tono de voz. Una persona que tiene un aspecto físico tan cuidado, es una persona que seguramente es controladora. Esto no quiere decir que sea bueno o malo, no estoy haciendo un juicio moral. Lo que estoy diciendo es que es una persona controladora, que además tiene otra forma de pensar distinta, su lenguaje corporal es voluntarioso, es una persona que está acostumbrado a ganar siempre, lo cual lo vuelve intolerante a la frustración. Y aunque es inteligente, agradable y simpático, estas personas no son necesariamente las parejas con las que es más fácil convivir”, dijo.