Grooming y todo lo que no debemos romantizar de un matrimonio de 14 años de diferencia

Las relaciones románticas con grandes diferencias de edad se han vuelto cada vez más visibles y debatidas en la sociedad moderna. Mientras que algunos argumentan que el amor verdadero trasciende cualidades superficiales como la edad, la realidad es que es una situación mucho más compleja que implica contextos cuestionables.

Si bien existen posibles obstáculos, las diferencias de edad por sí solas no deberían determinar la validez de una conexión romántica cuando se aborda conscientemente pero cuando la brecha es tan grande es casi seguro que se dió bajo una situación poco ética.

Recientemente un episodio del podcast “Vete a triunfar”, de la creadora de contenido mexicana, Florencia Guillot, incendió las redes sociales por haber entrevistado a una pareja cuyo noviazgo comenzó cuando ella tenía 15 años y estaba en la secundaria, y él tenía 28.

Bajo el título “La edad no importa”, ambos defendieron que pese a la gran diferencia, hicieron que la relación funcionara, algo que la influencer celebró sin cuestionar qué hay detrás de esa brecha. “Sé que el tema de la diferencia de edad va a estar. No vamos a mencioanr números pero hay una diferencia de edad importante, más o menos yo le llevo entre 13 y 14 años”, dijo Mauricio. “Para que me entiendas, yo iba en secundaria, hablando cosas para pasar a prepa de ya graduarme y Mau ya chambeando, ya de oficina, godí. Realmente no eníamos nada en común”, agregó Paulina.

Algunos internautas se dieron a la tarea de buscar más información de la pareja en sus respectivas redes sociales y encontraron que en realidad se habrían conocido en Acapulco en 2001. En una publicación, incluso señalan que él nació en 1976 y ella en 1990 es decir, que si se conocieron en 2001, ella tendría 11 años. En un video de “tag de la pareja” en el que responden preguntas sobre su relación, ambos evaden las preguntas alrededor de su edad.

“Se nota lo consciente que él esde lo que hizo y ella lo romantiza porque no se da cuenta”; “Esto es peor de lo que pensé, ella no sabe lo grave que es pero él sí! fuera de cámara la ha de tener súper manipulada haciéndole ver que fue normal”; “se salta la pregunta porque sabe que estaba cometiendo un delito”, se lee en los comentarios.

Como este caso, muchos otros han pasado como algo completamente natural que en realidad no lo es

Leonardo DiCaprio ha dado mucho de que hablar por seguir un patrón respecto a la edad de sus parejas pues todas éstas han sido más de 20 años menor y todas han estado en el rango de los 20 a los 25 años, teniendo él 40 o más.

Donald Trump y su esposa Melania Trump se llevan 24 años de diferencia. Ella tenía apenas 7 años cuando este se conviritó en padre por primera vez por parte de su primer matrimonio. Michael Douglas y Catherine Zeta- Jones también se llevan 25 años de diferencia. En México, fue muy controversial el caso del productor Luis de Llano, quien sedujo a la cantante Sasha Sökol cuando ésta tenía tan sólo 14 años y él 39.

Implicaciones del grooming

El grooming es una característica de muchos abusos sexuales infantiles. Incluso si la víctima ya es mayor de edad, estar con una persona que le dobla la edad, hay un abuso de poder. Esto es lo que lo hace tan engañoso:

1. El cuidado es estratégico y específico: Los perpetradores conocen y aprovechan las necesidades específicas de la víctima. Buscan presentarse como la única persona que realmente la escucha y entiende por lo que lo toman como algo positivo que les da confort y validación.

2. Obtener acceso y aislar a la víctima: los abusadores intentarán separar física o emocionalmente a la víctima de quienes la protegen y, a menudo, buscarán posiciones en las que tengan contacto con menores.

3. Desarrollo de la confianza y guardar secretos: Los abusadores intentan ganarse la confianza de una víctima potencial a través de obsequios, atención, compartiendo “secretos” y otros medios para hacerles sentir que tienen una relación afectuosa y entrenarlos para mantener la relación en secreto.