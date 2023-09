Mujer se graba maquillándose antes del funeral de su novio y deja lección sobre el duelo

El duelo es confuso y pesado por sí solo, no sigue una regla absoluta y no hay manual que diga cómo sobrellevarlo para sanar inmediatamente. Se trata de un proceso que cada quien vive de forma diferente pero que al hablar de ello con normalidad, puede hacer que quienes estén pasando por ello se sientan acompañados y con mayor tranquilidad en medio de la tormenta.

Estamos “acostumbrados” a enfrentar la muerte de los miembros mayores en la familia, abuelos y padres, después de todo, nos han educado a que “todos cumplen su ciclo al llegar a cierta edad”. Sin embargo, poco se habla del duelo de perder a tu alma gemela, un mejor amigo y hasta un ex.

Fue asi como una tiktoker compartió un video sobre una forma de enfrentar el duelo que sale de lo común y con la que muchos se sintieron identificados.

La usuaria @pgally es conocida en la plataforma por su contenido sarcástico sin embargo, un video reciente tomó a sus seguidores por sorpresa. Con su característico sentido del humor pero con cierta seriedad inusual, la usuaria reveló que se estaba arreglando para ir al funeral de su novio.

“¡Hola! Arréglense conmigo para el funeral de mi novio. Y yo sé que se preguntan, ¿por qué estás haciendo este video? y pues no sé, sólo me apetecía. Nuestra relación fue realmente complicada cerca del final entonces no sé si deba usar la palabra novio pero como sea, era mi mejor amigo, mi alma gemela, el amor de mi vida”, dice al inicio de su video.

“Esto ha sido un a mierda y está bien ¿y ahora que? Esto paso hace unas semanas. Ésta es mi cara de enojo, de dolor y es abrumador. He sido tan rápida para enojarme y es agotador. Esto es una locura y lo sé. No estoy bien. Para quien han experimentado la pérdida y simplemente siguen con su vida como lo haré, nunca podré relacionarme con esa fuerza. Estoy perdiendo la cabeza. Estoy tan enojada con él. ¡Como si pudiera encontrar otro mejor amigo! Es decir, tengo ansiedad social, ¡cómo se atrevió!”, señaló, dejando ver que una parte natural del proceso del duelo implica enojarse con la persona que se ha ido.

viral Mujer comparte su duelo y se viraliza (TikTok)

“Y sé que su muerte no se trata de mí pero lo haré sobre mí arreglándome. Estoy en mi fase de ira, estoy enojada con él. ¿Creeíste que podías irte así? Bueno adivina qué, voy a ir sexy a tu funeral. ¿Qué vas a hacer al respecto? Literalmente nada, No sé si alguien que ha enfrentado la pérdida se podrá relacionar con esto. Es una especie de realidad vitrual. Nada se siente real o tangible o identificable. Es tan raro. No lo sé es todo. Está jodido”, finaliza vestida con un ajustado vestido negro y perfectamente maquillada pero con un dolor innegable en su mirada.

viral Mujer comparte su duelo y se viraliza (TikTok)

Lejos de ser criticada por hacer bromas alrededor de la muerte de su novio, usuarios de TikTok expresaron sentirse identificados con la forma tan honesta en la que se mostró.

“Mi prometido también murió y yo no sabía como reaccionar, lloraba, luego pensaba en lo bonito de amarlo y luego reia con sus amigos en el funeral”; “Mi mamá murió recientemente y no me di cuenta de que las etapas del duelo no ocurren en orden. Las sensaciones van y vienen”; “No borres esto. Nunca llegamos a ver este lado del dolor. Esto es real, identificable y lamento mucho su pérdida. Que su memoria sea una bendición”, se lee.

viral Mujer comparte su duelo y se viraliza (TikTok)

Aún cuando ella explica que las cosas ya no estaban bien entre ambos, la muerte de alguien que fue tan cercano puede provocar una serie de emociones que no esperabas y hacerte sentir desconsolada. La experiencia puede ser extremadamente aislante pero hay muchos que podrán entender por lo que estás pasando.

Si algo nos enseña esta chica es que una de las cosas más importantes que debes recordar cuando estás de duelo por un ser querido es reconocer tus sentimientos y recordar que está bien amar a esa persona incluso si hubo desperfectos porque al final, nada minimiza las cosas buenas por las que la amaste tanto.