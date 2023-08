Tunden a influencer por usar productos dañinos para la piel: el peligro de su rutina de skin care

Mar de Regil ha vuelto a estar en lmedio de la polémica luego de publicar video en el que comparte su rutina de skin care. Si bien la influencer suele compartir este tipo de contenidos, recibiendo comentarios positivos por su belleza, ésta vez no pudo salvarse de las críticas pues su recomendación es en realidad un peligro para la piel.

La hija de la actriz Bárbara de Regil mostró cómo se aplica un supuesto sérum color rojo en la cara, sin esperar que internautas y expertos señalaran que en realidad se trata de un peeling químico.que puede provocar daños por la forma en la que lo utiliza.

“Ok después me pongo este serum que es muy extraño. O sea me han dicho que no haga esto pero no me gusta la sensación de ponerme este en la mano primero, ¿saben? Entonces no lo hago. Este me da cosa rara porque es rojo rojo y se siente extraño pero me deja la piel muy bonita”, dice Mar en su video.

De inmediato, usuarios expertos en belleza externaron su preocupación por el uso que le da a ese producto.

Expertos advierten consecuencias de la rutina de Mar de Regil

“Qué preocupante todo lo que acaba de decir. Este producto que ella llama ‘un serum’ es en realidad un peeling, un exfoliante químico con ácidos que es bastante fuerte y que exfolia la piel a profundidad. Se usa para mejorar la apariencia de la piel en general, minimiza arrugas, imperfecciones y le da luminosidad. Es un super producto si lo usas bien”, señaló la editora de belleza y artista de maquillaje @florencia.lof, en Tiktok.

Y continuó: “...Pero hasta en la parte de enfrente dice que es un exfoliante que se deja 10 minutos, es como si fuera una mascarilla que te tienes que retirar. Me preocupa muchísimo que se lo ponga como un serum para antes de maquillase. O sea que se lo quedo durante todo el día o toda la noche. Además dice explícitamente que no te lo pongas en el contorno de los ojos porque esta zona es mucho más delicada. Es una fórmula tan fuerte que hasta la misma marca te dice que no lo uses si tienes iel sensible, dañada o propensa a la descamacion. También dice que no excedas su uso más de dos veces por semana”.

“En redes podemos ver muchísimo skin care o en una tienda que nos recomienden cosas. Aunque te hagan recomendaciones siempre es bueno darle una checadita, ver indicaciones en otro lado o buscar información en páginas de dermatólogos para disminuir el riesgo de lastimarnos la cara”, señala la dermatóloga @brentello_derma en TikTok.

Mar de Regil La influencer fue criticada por su rutina de skin care (Instagram)

La reacción de Mar de Regil a las críticas

Mar de Regil respondió a las críticas diciendo que “ya había visto todo” y que sintió “muy exagerado”. “Yo no leí bien porque me compré varios productos de esa marca y dije voy a ver todos. No leí y me puse ese y al día siguiente otro y así y justo mi dermatóloga me escribió y me dijo que eso no se hace”.

Otro error en la rutina de Mar

Por si el serum no hubiese sido suficiente, la influencer también fue señalada por utilizar una crema anti arrugas para manos como protector solar. “Mar de Regil publicó cómo preparaba su piel antes del maquillaje e Internet explotó porque lo hizo todo mal. La verdad me preocupa mucho porque hay muchas personas en Internet y más que dentro de su red social tienen a copiar sus rutinas que realmente lo que hizo fue dañar su barrera cutánea”, aseveró la beauty blogger @midiarioskincare.