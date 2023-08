Influencer ‘defiende’ a Mar de Regil y termina mal ¿ahora es su peor enemiga?

Mar de Regil ha estado dando de qué hablar tras dar a conocer que está vendiendo cuadros hechos por ella misma a precios exorbitantes.

La hija de la actriz Bárbara de Regil se volvió tendencia en redes sociales luego de abrir su cuenta de arte (@seagallery._) en la que muestra sus cuadros, principalmente basados en personajes famosos de la cultura pop y caricaturas. “Estoy muy emocionada porque ya me dijeron que me están llegando muchos mensajitos sobre los cuadros y estoy muy emocionada. Yo no soy la persona que está contestando los mensajes porque son muchos y pues yo ando haciendo más cosas pero todos son hechos por mí y nos así que digas Picasso, wow pero ya se los había dicho, son hechos con mucho amor para que tengan un pedacito mío”, explica en un video.

Mar de Regil La influencer vende cuadros a precios muy elevados (Instagram)

Los precios, según reveló ella misma en dicha cuenta, van desde los tres mil 700 pesos mexicanos hasta los 10 mil pesos más costo de envío.

En redes sociales, usuarios no tardaron en reaccionar, alegando que no sólo está intentando vender pinturas “mal hechas” a sobreprecio sino que se trata de diseños sacados de Pinterest, es decir, hechos por otras personas.

“Ésta es la perfecta muestra de cómo llamarte ‘artista’ es cuestión de privilegio y burguesía”; “Sus obras representan su privilegio, el precio es la confirmación de eso mismo”; “el problema es como funciona la esfera del arte, puro contacto y sino es más difícil llegar a vivir del arte”, expresaron.

Mar de Regil La influencer cobra precios exorbitantes por sus obras (Instagram)

Fue así como artistas iniciaron un movimiento en redes sociales a través del cual contraatacaron a Mar de Regil, presumiendo su arte.

“Aprovechando que Mar de Regil viralizó el arte en TikTok, les muestro el mío”, publicó la usuaria @litzia_cervantes_art junto a un compilado de sus cuadros.

Arte

“Gracias Mar de Regil por ayudar a visibilizar el arte en redes...aquí les va el mío”, escribió @paolagutierrezart.

Arte @paolagutierrezart

Influencer sale en su defensa y termina mal

En medio del caos que desató Mar de Regil, la influencer Tammy Parra aprovechó sus redes sociales para enviar un mensaje con la intención de defenderla sin embargo, internautas señalaron “no ayudó en nada”.

En un video publicado en TikTok, Tammy muestra pinturas hechas por ella mientras “imita” a quienes han sido parte del movimiento en el que artistas presumen sus trabajos.

Tammy Parra La influencer intentó defender a Mar de Regil (TikTok)

“Wey qué pedo la Mar de Regil que vende sus cuadros?? están horribles. Mejor cómprenme a mí”, comeienza el video con tono burlón.

“He visto que esto ya se está volviendo un trend y sinceramente se me hace increíble que estén visibilizando el arte, pero date cuenta que estas intentando crecer mientras pisoteas a una persona. Ultimamente las redes se han vuelto muy tóxicas, ustedes no saben la neta lo cule… que se siente sentir que millones de personas están en tu contra. Hay que detenernos un poquito a pensar que es lo que le estamos haciendo a esa niña, tiene 19 años, hizo su arte y quiso venderlo”,

La influencer finalizó diciendo que cada quien tiene el derecho a decir qué valor le da a su trabajo y que es problema de quien decide comprar o no. “Todos comenzamos sabiendo nada, ¿te hubiera gustado que se burlaran de ti cuando apenas iniciabas?”

Si bien Tammy quiso invitar a los internautas a reflexionar sobre el odio que hay en redes sociales, muchos señalaron que “salió peor” su intento de defender a Mar ya que sólo quiso aprovechar para mostrar sus pinturas. Además para algunos, no usó las palabras correctas ni el mejor ejemplo de lo que no se debe hacer.

“No sé si la defendió o la atacó”; “Así déjalo porfavor”; “De algún modo logró que se tratara de ella JAJAJA”; “No entendí si la estaba defendiendo o que?”; “¿Amiga o enemiga?”; “Dijo: La “apoyo” igual le tiro y así les enseño los míos jajajaja”, expresaron en TikTok.