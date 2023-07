Destrozan a Mar de Regil por vender dibujos hasta en 40 mil pesos

Mar de Regil, hija de Bárbara de Regil, se convirtió en tendencia en redes sociales, después de incursionar en el mundo del arte y abrir una cuenta de Instagram donde comercializa algunas de sus obras, las cuales están basadas en personajes animados de la cultura pop.

Bárbara de Regil y su hija Mar de Regil Istagram: @marderegil._

En esa cuenta de redes sociales, la hija de Bárbara de Regil publicó algunas pinturas hechas por ella, además de un breve video.

“Hello gente, ¿Cómo están? Oigan, estoy muy emocionada, ya me dijeron que nos están llegando muchos mensajitos sobre los cuadros, estoy muy emocionada, yo no soy la que está contestando los mensajes, porque son muchos y pues yo ando haciendo más cosas y no estoy enfocada en los mensajes, pero todos, todos son hechos por mí, no soy Picasso o wow, pero son hechos con mucho amor para que tengan un pedacito mío y pues nada, no he vendido ninguno porque he estado de viaje en viaje”, dijo en el clip.

Y agregó, “puedo hacer cuadros personalizados, pero es más fácil si me mandan una foto tipo Pinterest o algo así para que me den una idea de lo que quieren, o de la página o si le quieren cambiar cierta cosita, cierto color, yo lo puedo hacer, estoy emocionada”, dijo.

A pesar de la felicidad compartida por la joven, sus dibujos no han sido muy bien recibidos en redes sociales.

Mar de Regil se vuelve blanco de las criticas

La joven de 19 años quiere comenzar a generar sus propias ganancias, sin embargo algunos de sus seguidores no lo han tomado nada bien, sobre todo después de conocer los precios que van desde los 3 mil hasta los 40 mil pesos.

“¿Neta es broma? 3 mil 700 pesos por los cuadros cul*r*s de Mar de Regil?”,”¿Quién fuera Mar de Regil para pintar de la v*rg* y atreverse a pagar por ello”,”Wey, yo estoy estudiando una licenciatura en artes visuales y no me atrevo a vender mis pinturas en más de 500 pesos, que aparte son originales, no imágenes de Pinterest ... lo de Mar de Regil es una mentada de madre, de verdad”, son algunos de los comentarios que recibió la hija de Bárbara de Regil.

