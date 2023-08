Artistas no se dejan de Mar de Regil: la acusaron de plagio y así contraatacan

Mar de Regil, hija de la actriz Bárbara de Regil, ha estado dando de qué hablar por las razones equivocadas y es que lo que parecía el arranque de un negocio inocente, terminó siendo blanco de burlas y motivo de indignación de internautas.

La influencer volvió tendencia en redes sociales luego de abrir su cuenta de arte en la que vende pinturas a precios muy altos. En un video, Mar explica que “no son Picasso” pero que están “hechas con amor”. Los cuadros son principalmente basadas en personajes famosos de la cultura pop y caricaturas sin embargo algunos ya la han acusado de plagiar imágenes de Pinterest.

La galería de arte de Mar se llama @seagallery._ en Instagram y se puede encontrar un muestrario de los cuadros que realiza. “Estoy muy emocionada porque ya me dijeron que me están llegando muchos mensajitos sobre los cuadros y estoy muy emocionada. Yo no soy la persona que está contestando los mensajes porque son muchos y pues yo ando haciendo más cosas pero todos son hechos por mí y nos así que digas Picasso, wow pero ya se los había dicho, son hechos con mucho amor para que tengan un pedacito mío”, explica en un video.

lgunos internautas tuvieron curiosidad en saber el precio de un cuadro por lo que escribieron preguntando por este y la persona que administra la cuenta (que no es la influencer) respondió que valía tres mil 700 pesos mexicanos más el costo de envío. No obstante, existen cuadros que llegan a costar de 5 mil a 10 mil pesos.

En redes sociales, usuarios no tardaron en reaccionar a los costos y tundieron a la joven pero quienes se dedican a las artes son quienes están más ofendidos

Artistas no se dejan de Mar de Regil y así le responden

Algunos artistas expresaron su molestia frente al negocio de Mar de Regil pues alegan que mientras ellos se han dedicado a estudiar, prepararse e invertir dinero y tiempo en sus obras, la gente suele cuestionar sus precios y regatear para pagar lo mínimo.

De igual forma algunos señalaron que la joven vive en su “burbuja de privilegio” y que una vez más, queda al descubierto que tener dinero, contactos y un alcance tan grande como el suyo es una ventaja que pocos tienen.

“Ésta es la perfecta muestra de cómo llamarte ‘artista’ es cuestión de privilegio y burguesía”; “Sus obras representan su privilegio, el precio es la confirmación de eso mismo”; “no porque seas una persona privilegiada como dicen o en redes sociales es famoso no te da el poder de cobrar caro en algo que no tienes experiencia”; “el problema es como funciona la esfera del arte, puro contacto y sino es más difícil llegar a vivir del arte”; “Y lo malo es que hay gente que le va a comprar sólo por ser ella”, se lee.

Aunque algunos han invadido las redes sociales con memes y burlas hacia la influencer, artistas están aprovechando el tema para presumir sus obras de arte.

“Aprovechando que Mar de Regil viralizó el arte en TikTok, les muestro el mío”, publicó la usuaria @litzia_cervantes_art junto a un compilado de sus cuadros.

“Gracias Mar de Regil por ayudar a visibilizar el arte en TikTok. Les comparto el mío”, escribió @karceo.

“Gracias Mar de Regil por ayudar a visibilizar el arte en TikTok. Les comparto el mío”, escribió @ilan_winickii

“Gracias Mar de Regil por ayudar a visibilizar el arte en redes...aquí les va el mío”, escribió @paolagutierrezart.