‘Barbie’: mamás explican las consecuencias de llevar a los niños pequeños a ver la película

Barbie finalmente llegó a los cines y ya ha desatado todo tipo de comentarios. Mientras muchos reafirman lo que se ha venido diciendo desde que se anunció respecto a que será “la película del año”, otros han lanzado advertencias respecto a exponer a los niños a ésta.

Si bien para algunos ha sido decepcionante que la clasificación sea PG13 (recomendado para mayores de 13 años), padres de familia que no hicieron caso y llevaron a sus hijos ahora defienden las razones por las que nos niños no deben ver la película.

Barbie la película

Sí, quizá la cinta es de la muñeca más icónica de todos los tiempos y hay muchas referencias a la gran variedad de Barbies que existen, así como de los accesorios y vestidos con los que las niñas pequeñas juegan sin embargo, hay muchos otros puntos que se deben tomar en cuenta que van más allá de esto.

¿Qué dicen los padres de familia de Barbie la película?

En redes sociales, mamás han revelado que “cometieron el error” de llevar a sus hijas a ver la película pero explican que si bien no hay escenas inapropiadas u ofensivas, simplemente “no es algo para los más pequeños”.

Una de las controversias surgió cuando los influencers “Los Destrampados” compartieron un video entrevistando a una niña pequeña que enojada dice que “no le gustó la película de Barbie”. “Yo creo que es para adultos...esperaba que no le gritaran a Barbie”, dice la niña. De inmediato su mamá interviene y con sorpresa expresa: “Niñas que vienen vestidas con sus tutus de barbie y emocionadas por ver a Barbie, cuando entren no es para niños. Hablan del estereotipo de las mujeres, de cómo tienes que ser, cómo tienes que cambiar. Creo que es más para adolescentes, para mamás que jugaron con Barbie pero para niños no es”.

Otras mamás han reaccionado en redes sociales, respondiendo al enojo de algunos padres de familia que salieron inconformes tras acudir al cine con sus hijos.

Barbie película

“El problema somos nosotros desde la publicidad y desde el avance creo que ya claramente vemos que no es para niñas nos hace falta sentido común”; “La pelicula está hecha para las que crecieron con barbies y que ahora ya son adultas, punto”; “Por dios no es una película para niños simplemente porque por más que sea de la muñeca, se van a aburrir con los temas complejos que manejan. Si quieren películas de Barbie para niños, vean las versiones animadas”; “Estoy de acuerdo que no sea para niños...tocan temas que los peques no van a entender“; ”Ni contiene escenas de desnudos, ni violencia. Lenguaje sí y sobre todo temas demasiado humanistas”, se lee.

Por su parte, usuarios de TikTok han dejado al descubierto las consecuencias de llevar niños pequeños a ver Barbie.

¿Qué significa la clasificación de la película de Barbie?

El motivo de la clasificación lo explica la misma: “referencias sugerentes y lenguaje breve”. Si bien hasta ahora hemos visto una buena dosis de comedia en los avances, los adultos podemos captar algunos comentarios de doble sentido así como de humor negro.

Las advertencias de una clasificación PG13 dicen que “algunos materiales pueden ser inapropiados para niños menores de 13 años”. Eso no significa que los niños pequeños no puedan ver la película pero que si lo hicieran, podrían estar expuestos a contenido inapropiado.

La realidad es que no se trata de una medida que prohibe a los niños entrar a la función sino una recomendación para los padres respecto a que deben acompañarlos y guiarlos si son expuestos a ésta.