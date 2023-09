Tendencia viral en TikTok muestra niños haciendo rutinas complejas de skincare

TikTok se ha convertido en la plataforma principal de consumo de videos virales los cuales pueden ser desde bailes y retos, hasta situaciones irreverentes y espontáneas. Esto ha permitido que surja una fábrica de creadores de contenido en la que todos los días usuarios de la plataforma luchan por ser los más vistos siguiendo las tendencias del momento.

Desde hace unos años han circulado los famosos videos GRWM (Get Ready With Me, por sus siglas en inglés) , en los cuales usuarios muestran cómo se arreglan para diferentes situaciones.

“¡GRWM para un día de escuela!”, “GRWM para una fiesta a la que no me invitaron”, “GRWM para sacar la licencia”, “GRWM para ir a la boda de mi mejor amiga”, son parte de la oferta que existe de esta tendencia viral con la que usuarios obtienen miles de visitas diarias.

Ahora los niños se han vuelto protagonistas de esta tendencia

En TikTok, no hay límite para la imaginación y los niños están sabiendo aprovechar la plataforma de la mejor forma, aprendiendo grandes lecciones.

viral Las niñas pequeñas están aprendiendo a cuidar su piel (TikTok)

En efecto, cuando se trata de niños y redes sociales hay que tener extremo cuidado sin embargo, acompañando a los más pequeños es que pueden crear grandes cosas y aprender.

Es así como estos han comenzado a hacer videos GRWM, mostrando sus rutinas de skincare a modo de juego pero al mismo tiempo fomentando buenos hábitos de cuidado.

A través de sus videos, los niños cuentan historias, situaciones divertidas en la escuela o hasta relatan lo que van a comer mientras preparan su rostro con facial mists, serums, cremas hidratantes y bloqueador solar.

Si bien los adultos podemos pensar que ellos no necesitan tantos productos, en realidad es bueno comenzar a fomentar el cuidado de la piel desde temprana edad.

¿Los niños necesitan una rutina de skincare?

Como padres, el bienestar de lo hijos es la principal preocupación. Uno debe asegurarse de que coman alimentos nutritivos, que duerman lo suficiente y se mantengan activos pero hay un área de la salud que a menudo se pasa por alto: el cuidado de la piel.

Mucha gente piensa que el cuidado de la piel es algo necesario sólo para los adultos y a partir de cierta edad sin embargo, incluso los niños pequeños pueden beneficiarse de una buena rutina de cuidado de la piel. Esto es lo que debes saber:

viral En TikTok las rutinas de skin care se han vuelto tendencia (TikTok)

1. La piel de los niños es más delicada que la de los adultos

La piel de los niños es más fina y sensible que la de los adultos, lo que significa que es más susceptible al daño causado por el sol, los productos químicos agresivos y otros factores ambientales. Esto hace que sea aún más importante proteger su piel y mantenerla sana.

2. Los buenos hábitos comienzan temprano

Si inculcas buenos hábitos de cuidado de la piel a tus hijos desde una edad temprana, es más probable que continúen con esos hábitos durante toda su vida. Esto puede ayudar a prevenir problemas de la piel como el acné, el envejecimiento prematuro y el cáncer de piel en el futuro.

viral Las niñas pequeñas están aprendiendo a cuidar su piel (TikTok)

3. El cuidado de la piel puede ser una actividad divertida y educativa

Hay muchas formas de inculcarle a tus hijos buenos hábitos y los videos GRWM en TikTok pueden ser una gran oportunidad para enseñarles la importancia del cuidado personal y de su cuerpo. También puede ser una actividad divertida para crear vínculos afectivos con tus hijos. Recuerda siempre guiarlos.

4. Elige productos suaves y apropiados para su edad

Una rutina de skincare no es sólo aplicar un producto tras otro y ya. Es importante buscar productos adecuados para su tipo de piel y edad. Busca aquellos formulados específicamente para la delicada piel de los niños. Evita productos químicos agresivos y fragancias que puedan irritar la piel.

5. Mantenlo simple

Junto al punto anterior, es importante entender que si bien es bueno fomentarles una rutina completa de skin care, debe ser simple. Lo básico según expertos es un limpiador suave, una crema hidratante y un protector solar.