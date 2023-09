¿Miedo a perder la pareja? Greeicy Rendón comparte la clave para fortalecer la relación

Hay momentos en la relación en la que el miedo a perder al otro se instala en el medio de los dos, básicamente, porque la baja autoestima comienza a hacer mella y el temor el abandono comienza a crecer, lo que genera ansiedad, dolor y angustia, y que se comienza a transformar en una constante dinámica tóxica que, en muchos casos, facilita la partida de ese ser amado.

Ante esto, la cantante colombiana Greeicy Rendón reflexionó y lanzó algunas preguntas que deberías hacerte si estás atravesando por esta situación. Ella y el artista Mike Bahía tienen una relación estable desde hace 11 años. Formaron una familia y, actualmente, son padres de un niño, Kai, de un año.

Ellos han dado varias entrevistas sobre cómo es su día a día como pareja y qué es lo que les ha funcionado para mantenerse estables a pesar de las adversidades y las tentaciones a las que se enfrentan en el mundo del espectáculo.

Por esto recientemente, la intérprete de “Mi Pecadito” habló en su cuenta en Instagram sobre el temor de quedar sola, novio: “¿Cuál es el miedo? ¿Que se vaya con otra persona? ¿Sabe qué quita es miedo y al menos disminuye las posibilidades?, porque no tenemos el control de nada, es tener una relación fuerte, estable, que tenga unos lazos aparentemente irrompibles, porque repito no tenemos control de nada”.

La cantante de 30 años se puso como ejemplo para demostrar cuándo una pareja es realmente sólida: " A mí hoy se me puede aparecer un tipo como Brand Pitt, póngale todas las cualidades: bellísimo por dentro como por fuera, con una propuesta de relación maravillosa, hasta feeling sentir, porque por qué no, eso es una cosa natural. Y yo le digo: ‘¿sabes qué? no está mala la propuesta, cheverísima, bacanísima, sabrosísimo me parece, pero ¿estoy bien? ¿estoy feliz? ¿estoy estable? “.

Lee también: ¿Amor en la cuerda floja? 5 señales tempranas de que tu relación no va a dura

Rendón aconsejó que cuando se esté viviendo el pánico de que termine el noviazgo o el matrimonio, reflexionar sobre lo que lo origina, porque puede estar infundado porque algo se ha quebrado, los lazos ya no son tan fuertes, por lo que es necesario preguntarse si se está perdiendo el tiempo ahí. O si por el contrario, ese miedo viene solo de la cabeza.

Greeicy y Mike dieron una entrevista recientemente a Rodner Figueroa en su podcast Cara a Caray manifestaron que tienen algunas “reglas” para que todo se mantenga bien y estas claves fueron: que cada uno tenga su espacio propio, que siempre haya una efectiva comunicación verbal y corporal, una infalible confianza e internalizar que no le pertenecen al otro.

“Los seres humanos somos posesivos, pero son las inseguridades que se manifiestan de esa manera. (…) Yo pienso que lo que hacemos habla más de lo que hay dentro de nosotros que lo que está pasando afuera”, dijo Mike en esa oportunidad.