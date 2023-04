Greeicy y Mike Bahía: Las 5 claves de cómo mantienen a raya los celos en 10 años de amor

Una amiga en común los presentó en el 2013 durante una fiesta. Greeicy quedó atrapada por Mike Bahía, pero él la ignoró, además estaba otra relación. Con el transcurrir del tiempo, él quedó solo y le comentó a su amiga sobre aquel encuentro, pidió su número telefónico, pero fue ella quien se atrevió a contarle todo lo que sentía.

Esto lo dejó sin palabras y le encantó y comenzó a fluir el romance, que se convirtió en un profundo amor de 10 años y que creció con la llegada de Kai, su único hijo en abril del año pasado.

Pero, ¿Cómo han logrado mantenerse tan enamorados a pesar del tiempo? Esto se lo respondieron al periodista Rodner Figueroa en su podcast Cara a Cara, en el que revelaron cuáles son sus estrategias para que la relación esté tan viva como el primer día, pese a que trabajan juntos, viven juntos e, incluso, el año pasado hicieron una gira. Y esto fue lo que dijeron:

1.- Tener espacios propios, individuales

La también actriz manifestó que la persona siempre necesita su espacio y no se debe a que haya algún problema con él: “No se es que no quiera ver a Mike”. A lo que él completo: “Tiene que ver algo contigo y la manera en cómo te relacionas contigo”.

2. El poder de la comunicación

Greeicy sostiene que con los años la comunicación entre ellos se ha transformado en hasta no verbal: “Uno no tiene que decir nada, ya con la mirada sabes cómo se está sintiendo y uno sentir ese respeto y decir: ‘Creo que hoy necesita que le dé más espacio’, que no es conmigo, que no es personal”.

Mike afirma que el punto importante es que “si ella se lo toma personal aquí va a haber una pérdida de tiempo clave”. “Compartimos una vida juntos, sí, pero él tiene una vida y yo tengo la mía, y eso hay que tenerlo súper claro, es lo que no te permite pasar la línea delgada del respeto”, acotó la cantante.

3. La confianza, ante todo

Para esta pareja de artistas, alimentar la confianza es vital para que el romance nunca muera, y ellos manifiestan que ambos se respetan sus procesos, sus vidas separadas a pesar de que convivan todo el tiempo juntos, y aseveran que nunca se han pregunta dónde están, con quién, qué hacen.

“Nosotros llevamos 10 años de relación y yo nunca le hecho una videollamada como a ver, mándame una foto, por eso es importante elegir muy bien a la persona con quien estás para tener esa tranquilidad”, dice la interprete de “Amantes”.

4. No le pertenecemos al otro

Ambos están conscientes de que son parte del otro, pero no se pertenecen. Mike lo tiene muy claro: “Como yo me hice novio de una actriz, que ella se tenía que besar con otros chicos yo renuncié al eso, a que esto (el cuerpo) es mío. No, eso es de ella, es su vehículo para que ella sea feliz en este mundo. No es mío. El día que piense que es mío pierdo la libertad de ser feliz. El día que el carro es tuyo dejas de mirarlo. (…) Ella no es mía y siempre va a pasar frente a mí y siempre la voy a ver”.

5. Las inseguridades acaban las relaciones

“Los seres humanos somos posesivos, pero son las inseguridades que se manifiestan de esa manera. (…) Yo pienso que lo que hacemos habla más de lo que hay dentro de nosotros que lo que está pasando afuera”, manifiesta el artista colombiano.

Para ellos “el amor es una decisión, es una decisión enamorarse de una persona, amarte, amarte mucho. Si yo no trato de verme bonito…”. Y a eso se le suma: “estar siempre presente, el saber mirar atrás y amar el proceso de todos estos años hace que valores”.