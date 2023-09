¿Amor en la cuerda floja? 5 señales tempranas de que tu relación no va a durar

Todas las relaciones tienen sus altibajos, y estar en pareja requiere de mucho trabajo para hacer que las cosas funcionen sin embargo, ¿qué pasa cuando comienza a ser más trabajo y puntos bajos que altos y diversión?

Ciertamente cada pareja funciona diferente y adopta las dinámicas que mejor le convengan. Por años, expertos han llegado a la conclusión que ni las peleas, los momentos de paz, las diferencias que tienen y los puntos en común en realidad no dicen nada respecto al éxito o fracaso de una relación.

Por supuesto, sí hay señales que pueden hacer que una o ambas partes caigan en frustración y que son un indicio que la relación no tiene futuro. Presta atención a estas señales tempranas.

Cushioning Foto: Freepik (Foto: Freepik)

1. No hay conexión emocional

Una de las señales clave de que su relación no va a durar es que no tienen conexión emocional. La base de una relación sana es que ambos se sientan cómodos abriéndose con el otro, que puedan compartir pensamientos y opiniones. Si no puedes ser vulnerable, es probable que no puedas construir algo con esa persona.

2. Comunicación agresiva o confrontativa

Cada pareja puede expresarse diferente pero la comunicación agresiva nunca será buena. Si desde el principio tienen peleas y no hay disposición para arreglar las cosas, entonces es mejor salir de ahí porque no habrá futuro. Una relación que se construye a base de enfrentamientos es como una olla a presión que terminará mal.

Pareja Es importante hablar de dinero en tu relación (Freepik)

3. No hay confianza

Si no hay confianza, no hay relación sana. La duda, si no se resuelve, se convierte en sospecha y esto a la larga sólo genera ansiedad y sentimientos de temor, aprensión o malestar. Si no puedes confiar en el otro y viceversa, no pueden fortalecer una conexión emocional.

pareja Presta atención a las señales (Freepik)

4. No están en la misma página

Cada quien es libre de tener sus aspiraciones pero es fudamental que una pareja comparta una imagen básica y general de cómo les gustaría que se desarrollara su vida: financiera, familiar, espiritual, estilo de vida, etc. Si desde el principio no están en sintonía con algunos de los aspectos básicos de la vida, es una gran señal de que esta persona no es ‘la indicada’ para construir un futuro.

5. Es desagradable con los demás

Si a menudo pierden la calma con los camareros o personal de servicio en general, ten cuidado porque eso dice mucho de cómo se desenvuelven y tratan a sus personas cercanas, ya sea amigos, familia o parejas. A medida que la relación se desarrolle, el mismo trato definitivamente será para ti.