Mundial de Qatar 2022: Mexicanos se hacen pasar por policías y fans argentinos caen en la broma

El Mundial de Qatar 2022 es uno de los más polémicos de las últimas décadas, y es que se ha conocido que las normas en el país son sumamente estrictas, de modo que todos deben cuidar su comportameniento. Sin embargo, unos mexicanos decidieron sacar su carisma para hacer una inocente broma.

Recordemos que, en el país, son varios los comportamientos o actividades que están completamente prohibidos, ya que rompen por completo con las tradiciones y cultura locales.

De esta manera, las calles de Qatar se han mantenido vigiladas po porlicías que supervisen que no haya “malos” comportamientos en ninguna zona.

Un grupo de mexicanos decidió añadir algo de chiste a esta situación. Tres hombres llevaban trajes típicos del país, con turbantes, por lo que se hicieron pasar por policías. Uno de los chicos tomó su papel muy en serio y decidió acercarse a un grupo de argentinos.

Mexicanos en Qatar 2022 se han vuelto virales

En el video viral se puede apreciar cómo el mexicano llega a un grupo de fans argentinos que se encontraban tomándose una foto.

Con señas, el bromista le hace saber que no deben seguir tomándose la foto y les da a entender que está muy mal. “Fotos no, no fotos”, fueron las palabras del mexicano.

De inmediato, los argentinos deciden separarse y, sin esperarlo, el joven termina con la broma y les dice: “Somos mexicanos”, por lo que todos los cercanos se rieron.

El momento quedó registrado y rápidamente se volvió viral en redes sociales, por lo que fueron cientos los somentarios que dejaron en las publicaciones.

Algunos se divirtieron con la broma, mientras que otros prefirieron dejar críticas que dejan claro las diversas perspectivas sobre este polémico mundial que cada vez avanza más.