Vendedora de dulces se hace viral en el nuevo video de Danna Paola y así lo logró

Danna Paola está disfrutando al máximo el estreno de su nuevo sencillo XT4S1S (Éxtasis) y vaya que tiene mucho que celebrar ya que ya se ha sido un éxito rotundo.

Apenas la semana pasada, la cantante liberó el videoclip oficial en el que se muestra por los andenes del metro de la Ciudad de México para después adentrarse en una increíble fiesta.

El tema se ha mantenido como una tendencia en redes sociales por diferentes aspectos, desde haber usado una simbología para hacer mención de la palabra “éxitasis”, hasta el significado de la misma dentro de la canción.

“La tentación me eleva y me dan ganas de volverte a probar… gracias x todo el amor y el reconocimiento que le están dando a #XT4S1S de verdad es mi canción favoritaaaaaaaaaaaaa, me empodera, me vuelve locaaaaa, y me hace sentir TODO, que vibra tan deliciosa en la que estamos hoyyyyy”, publicó Danna en su cuenta.

La cantante ha celebrado que el video ha llegado a 1 millón de vistas, lo que significa un nuevo gran logro en su exitosa carrera.

Sobre el video musical, Danna Paola expresó que está muy orgullosa de lo que se logró ya que es “un viaje audio visual muy mágico”.

“Estoy tan feliz y orgullosa de este video!! Gracias infinitas a todo el equipo, este video es la representación de lo adictivo que es para mi CREAR y representar esta canción en su totalidad, es un viaje audio visual muy mágico que tomó muchas semanas llegar hasta el día de hoy, pero sobretodo lo disfrutamos muy cabron! WE KILLED IT! Thank you @edgaresteves for making magic with me and the whole crew behind this!!!!!”, se lee en Instagram.

Danna Paola convirtió en estrella a una vendedora de dulces

Si bien la voz de Danna, la letra de la canción, sus looks y el concepto del video han dado mucho de qué hablar, un personaje inesperado acaparó la atención.

Se trata de una vendedora de dulces que pasó de tener un día común de trabajo a ser extra en el video de Danna Paola. La producción llegó a ella cuando eligió como locación las instalaciones de la estación Allende (Línea 2) del Metro de la Ciudad de México.

Contratan a mujer vendedora de dulces para papel en video musical, en vez de una actriz



La cantante Danna Paola estrenó su más reciente sencillo “XTASIS”, #teamodanna #orgullosa #mexicana @dannapaola Te amo millones 🥺🥰 pic.twitter.com/9lIto9VAcs — Lorena OS🦋🌸 (@LorenaH42155850) August 30, 2022

Según ha trascendido querían incluir en la historia a una vendedora de dulces que estuviera al exterior de los baños del lugar de la desenfrenada fiesta para proveer estupefacientes que intensificaran las emociones de esa noche.

Lejos de pensar en una modelo o actriz para el papel, los creativos optaron por contratar a una verdadera vendedora de dulces, quien por cierto fue caracterizada con un alocado peinado, vestuario y maquillaque que iba muy ad-hoc con la temática.

Aunque se desconoce el nombre de la mujer, se informó que recibió un pago de $35 mil pesos por su aparición.

Danna Paola Videoclip XT4S1S

“Necesitábamos elegir el papel de una mujer que le vendiera a Danna un dulce psicodélico, así que cuando visitábamos el lugar, notamos a una mujer que vendía dulces al otro lado de la calle”, explicó Edgar Esteves, director del videoclip.

La acción de Danna y el equipo de producción fue muy aplaudida en redes sociales ya que no sólo fomentaron una verdadera inclusión sino que además le dieron un trato y pago justo a la mujer.

“Por ser extra en un vídeo o comercial, te pagan entre 3-5 dependiendo el tiempo y lo que hagas... A veces, si son multitudes, te dan $500. Danna le está pagando mucho más. Adicional, sus ventas se van a incrementar por la publicidad y exposición que le va a generar el salir en el video, por lo que sí, le cambió la vida”. “Me gusta lo que hizo y esto debería de incentivar a más cantantes para contratar a la gente común que viven su día a día con esfuerzo y mucho trabajo”. “Este tipo de acciones son mucho mejores que andarse sacando fotos para mostrar pseudo empatía como hacen muchos famosos”. “Bien por Danna y su equipo que fomenten este tipo de acciones”, se lee en redes sociales.