Danna Paola no deja de ser señalada por su cambio físico y nos recuerda el peligro de criticar cuerpos ajenos

Danna Paola ha sido una de las famosas mexicanas que se ha ganado gran reconocimiento a nivel internacional en los últimos años. Desde las telenovelas infantiles que protagonizó hasta “Élite” con Netflix y canciones que se han posicionado en los primeros lugares de las listas de popularidad, Danna ha sabido conquistar el mundo.

Sin embargo, el haber crecido en la industria siempre la ha puesto como blanco de críticas crueles. La conversación en torno a ella pareciera estar más enfocada en su aspecto físico que en el éxito que está teniendo.

Recientemente la intérprete de “Mala fama” reveló una colaboración que hizo con la cadena de tiendas de ropa Bershka y aunque de inmediato se llenó de halagos, en redes sociales se leen comentarios acerca de su peso.

“Linda pero muy flaca”. “¿Por qué de pronto está tan delgada?”. “Danna ya ni parece ella, está esquelética”. “Bulimia y anorexia??”. “Necesita ayuda, va a desaparecer”.

me duelen todos los comentarios que están haciendo sobre el cuerpo de Danna Paola , simplemente porque está “delgada” hasta cuándo van a aprender? pic.twitter.com/M2AEIcwlUK — Ale🤠 (@alexkeios) April 10, 2022

Me cae re bien Danna Paola pero su colaboración con Bershka es para personas con cuerpo delgado y no lo digo porque no lo puedan usar los otros tipos de cuerpos sino porque de verdad todo está diminuto. — •Diana• (@dianaveega) April 20, 2022

Por si fuera poco, en las últimas fotografías que publicó de sus vacaciones, muchos la acusaron de modificar su cuerpo para verse más alta y delgada.

Danna Paola En redes sociales han reaccionado a las imágenes de Danna Paola

Las imágenes y los comentarios dividieron opiniones por lo que muchos salieron en su defensa.

“Sí esta muy muy delgada ! Aunque el estar delgada no es sinónimo de estar enferma o ser desnutrida ! Espero que esté bien de salud !”. “Si estaba llenita mal, si está flaca mal, dejen vivir”. “Cuando ella estuvo en Élite le decían gorda y ahora que esta así, que esta demasiado delgada y lo peor de todo que varios de sus " fans " le dicen eso, siempre la crítican, no deberían opinar del cuerpo ajeno respeten y tengan más empatía con Danna Paola”.

Es momento de dejar de opinar sobre los cuerpos ajenos

La cantante ha crecido y evolucionado, convirtiéndose en una mujer poderosa y si algo la caracteriza es que nunca se deja de nadie.

Hace unos meses, Danna grabó un video de Tik Tok en el que aparece con un vestido negro compuesto de transparencias y un sexy corset. Al ritmo de “I am woman”, presume su atuendo y aunque se llenó de elogios, no faltaron aquellos que expresaron preocupación por su peso.

Tras la oleada de señalamientos, Danna decidió poner un alto. “Amigos, normalicemos no opinar sobre el cuerpo de los demás, estoy sana y estoy feliz”, mencionó tajante.

En 2016, durante una alfombra roja, la cantante señalada por un reportero que le dijo que se veía “con kilitos de más” para después preguntarle si estaba bien de salud. Aunque ella siempre ha sabido responder con elegancia, fue muy notoria la incomodidad que sintió.

Nadie quiere opiniones no solicitadas.

Danna ha tenido una transformación obvia pero aún hay quienes no entienden que opinar de los cuerpos ajenos es una forma de violencia a la que las mujeres estamos sometidas.

“He pasado varias etapas en las que he sufrido depresión, he tenido momentos en los que digo: ‘Hasta aquí, ya no quiero saber nada de nadie, no me quiero levantar...’. Hay mucha gente que piensa que por ser famosos no sentimos o tenemos que ser perfectos. Tienen una idea de la vida del artista muy de película y no es así, a veces es muy mierda”, dijo en una entrevista con Yordi Rosado.

Señalar las fluctuaciones de peso y las “imperfecciones” puede poner en riesgo la salud física y mental de una persona.

Aprendamos a ver más allá del físico y dejemos de presionar para que alguien se vea o sea como queremos. Rompamos con la presión por la perfección y enfoquémonos en los logros más allá de la imagen y el alcanzar una perfección estética inexistente.