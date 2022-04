Fernanda Castillo revela que ha luchado contra su peso desde que era niña y miles de mujeres se identifican con ella

Fernanda Castillo habló por primera vez sobre la lucha que ha mantenido a lo largo de us vida contra su peso y su historia hizo que muchas mujeres se identificaran con ella y comenzaran una plática sobre los estándares de belleza dañinos.

Fernanda Castillo revela lucha contra su peso desde su infancia

Fernanda tuvo una entrevista con Yordi Rosado en la cual reveló que la primera vez que hizo una dieta fue a los 12 años de edad, porque se sentía acomplejada por la forma en que se veía.

“Me atormentaba, era un tormento, me encantaba la comida, pero la sufría amargamente. Me dolía verme al espejo y no ser como debía ser.”

Desde temprana edad recuerda vivir angustiada por querer comer ciertos alimentos que le gustaban y no poder hacerlo por miedo a subir de peso.

Su carrera como actriz fue una de las razones de sus inseguridades, pues la intérprete de ‘Monarca’ recordó que llegó a recibir comentarios sobre que no podía ser la protagonista por no ser lo suficientemente atractiva.

Para su papel en ‘Dulce Familia’, la actriz tuvo que subir 12 kilos. Para lograrlo, comenzó a comer mucho sin el apoyo de un especialista, lo cual afectó su salud.

En un inicio a ella no le importó tener que subir de peso, porque era una forma de romper con su idea de que solo podía ser exitosa si tenía un cuerpo ‘perfecto’. Sin embargo tras su subida de peso se enfrentó a la depresión.

“Lo subí en tres meses y medio comiendo todo lo que me encontré, lo cual hizo ue me tardara un año y medio en bajarlo de la manera más tormentosa del mundo. Fue fuertísimo, porque además comer esa cantidad de azúcar, de grasa y carbohidratos me deprimió brutalmente... te cansa.”

Durante este tiempo, la famosa compartió su proceso en redes sociales, donde fue publicando imágenes de su avance y cómo se sentía cada día. De esta manera compartió que aprendió a verse de manera diferente y a ser más paciente consigo misma.

“Buscando la mejor versión de mí. Después de muchos meses, empiezo a sentirme estable y cómoda con mi cuerpo. Casi año y medio de un proceso físico y emocional que no fue ni fácil, ni rápido para encontrar el mejor estado de mi cuerpo, para mi salud, mi trabajo y mi bienestar mental, después de haber subido 12 kilos para #DulceFamilia . Me llevo mucho aprendizaje de este proceso en el que he aprendido a verme desde otro sitio, uno mas tolerante y amoroso para conmigo misma. Gracias @dr.dorado_oficial y @pronokalgroupmexico y @fitkitchentogomx por apoyarme en este proceso. Estoy muy lejos de ser perfecta pero lo que más valoro hoy es que cada vez tengo menos ganas de serlo.”

Desde que se estrenó como mamá, Fernanda ha decidido compartir su nueva vida con sus seguidores, mostrando fotografías de su bebé y suyas sin maquillaje.

Una de las experiencias que compartió con otras mujeres fue su proceso de lactancia, el cual aseguró que implicó dolor y frustración, pero que al final ha sido muy satisfactorio al ver a su bebé sano.