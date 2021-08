Mamá cumple sueño de su hijo trans y prueba que la mayor muestra de amor es la aceptación

Un emotivo video viral de una madre y su hijo está enloqueciendo a las redes sociales por el poderoso mensaje que transmite.

Una madre llamada Tamra Moon compartió en TikTok el momento en el que ayuda a su hijo Jesse a teñirse el cabello de un morado eléctrico fascinante.

Mientras lo hace, comparte cómo Jesse se declaró transexual por primera vez, explicando también el proceso de aceptación de su parte.

“Lo primero que te dije fue: ‘¡Oye! ¡Te conozco! ‘”, comienza. “Te cargué durante nueve meses. Tuve un trabajo de parto durante 22 horas. Y entonces, sí, pensé que te conocía (…) Y conforme crecías, te convertías en más tú que nunca (…) Y cuanto más te convertiste, más me sentí honrada de descubrir el “tú” en el que te estabas convirtiendo. El ‘tú’ que siempre fuiste “.

Ella continúa: “Entonces, cuando me dijiste: ‘Mamá, mi nombre es Jesse’, dije: ‘Está bien, hola Jesse’. Y cuando me dijiste: ‘Mamá, soy un niño’, dije: ‘Está bien. Hola hijo’ (…) Y cuando me dijiste que querías cabello azul: dije ‘¡Está bien, hola cabello azul!’”..

El conmovedor video termina con Tamra mostrándole a Jesse el resultado y este sonríe al ver su cabello morado. Ambos se abrazan y Tamra le agrade por confiar en ella. “Gracias por confiar en mí lo suficiente como para decirme quién eres. Amamos quien eres”.

La mujer sin duda ha estremecido a todos al dar la muestra de amor más grande: la aceptación de su hijo tal y como es.

“Así de fácil es amar a tu hijo incondicionalmente”. “Se puede hacer feliz a alguien solo con respetar su identidad pero aún así hay gente que se esfuerza en odiar a las personas trans nunca lo voy a entender”. “Jesse se ve increíble y este video muestra la maternidad en su mejor punto”, expresaron usuarios en redes sociales.

También abrió el debate en torno a la crianza de hijos trans.

Las personas trans son atacadas con regularidad, tanto verbal como físicamente, simplemente por existir en el mundo. Son uno de los grupos más incomprendidos y maltratados debido a la falta de entendimiento y empatía de la sociedad.

Los jóvenes trans a menudo también se enfrentan a la presión de sus familia y hasta los médicos que les hacen creer que hay algo mal con ellos. Se cuestionan su madurez y sentido de sí mismos y muchos terminar por ocultar su identidad para evitar señalamientos.

Las personas transgénero han tenido una historia larga y complicada en la industria pero poco a poco, han comenzado a tener más oportunidades al menos de alzar la voz.

Son las nuevas generaciones las que se están encargando de luchar por ser escuchados y por validar sus derechos. No es algo que se pueda frenar pero tampoco que se deba corregir. Al contrario, estamos en un momento en el que debemos aprender más para poder entender, respetar y ser más empáticos.

Si algo hemos aprendido en los últimos años -gracias a que cada vez se abre más la conversación- es que la identidad de género de algunas personas es diferente de lo que se esperaba inicialmente cuando nacieron y no hay nada de malo en eso.

