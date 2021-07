Tips para tener un feed digno de una influencer de Instagram y ganar más seguidores

El secreto de muchas influencers de Instagram no radica solo en tener un estilo de vida inspirador, un gran sentido de la moda o actualizarnos al detalle de su día a día, sino también ponerle mucho esfuerzo a los trucos para su feed y hacerlo visualmente muy atractivo.

Se dice fácil, pero es el gran culpable de que estemos horas y horas stalkeando la vida de nuestras referentes, algo que tú también puedes construir con algunos tips.

¿Qué es el feed en Instagram?

Comencemos por lo básico: el feed es básicamente el perfil del usuario al que entras cuando das clic en su usuario. Ahí tendrás una visual completa de su foto de perfil, biografía, stories y publicaciones en orden temporal que invita a que las personas entren a detallar cada fotografía.

Ejemplo de un feed optimizado para Instagram.- Pinterest Kate Alexandra.

¿Cómo tener un perfil tipo una influencer?

En primer lugar, inicia escogiendo una foto de perfil donde se observe principalmente tu rostro para que sea fácil de detallar a simple vista. En la biografía, coloca una frase que te describa y que hable sobre tu misión. Por ejemplo: “me gusta cambiar vidas a través de la nutrición saludable”.

Puedes agregar otras cosas a las que te dedicas e incluso decorarla con emojis para organizarla mejor. Asimismo, no te olvides de colocarle portada a tus historias destacadas con una paleta cromática que te represente.

Todas las influencers trabajan muy duro organizando su feed.- Instagram @pautips.

Edita tus fotos

Una vez que hemos completado todos esos pasos, es momento de atender lo más importante: las publicaciones. Todas las influencers tienen en primer lugar entre sus trucos editar su feed de Instagram con un mismo filtro para hacerlo homogéneo, pero sin cambiar tu imagen o sobrecargar.

Apóyate en apps como Snapseed, VSCO Cam, Adobe Lightroom, PhotoEditor, Pixlr, entre otros.

Planifica tu feed

Tal como explica Vogue, pese a que el perfil de las famosas parezca espontáneo, realmente todo está muy planeado. Para esto usan apps como Planoly o Preview que te permite ver cómo lucirán todas tus fotografías antes de ser cargadas.

No te olvides de ser innovadora con tus poses y tus fotos.- Instagram @dulceida.

Diviértete

Lo último que queda es disfrutarlo y sentirte toda una modelo a la hora de tomarte fotos. Si quieres mostrar un outfit, hazlas en vertical, mientras que si quieres hacer un flat lay, mejor en horizontal.

No satures el feed de Instagram con muchos selfies, pues los trucos no te servirán de nada al hacerlo aburrido, agrega diseños para darle un toque distinto y no te olvides de probar con reels y los IGTV para que tengas mucha variedad de contenido.

