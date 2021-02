Las reacciones a las disculpas de Justin Timberlake por dañar a Britney Spears

La historia de cómo comenzó Britney Spears no es ningún secreto, desde muy temprana edad probó suerte en el mundo del espectáculo, participando en obras teatrales, comerciales y ambiciosas producciones. El Club de Mickey Mouse se convirtió un parteaguas en su vida ya que fue lo que la catapultó a la fama, con tan sólo 11 años. Junto a otras estrellas como Ryan Gosling, Jessica Simpson y Christina Aguilera, Britney se convirtió en una de las consentidas del público.

Dentro del Club también estaba Justin Timberlake, con quien la cantante tuvo una relación años después, justo cuando ambos se encontraban en la cima de sus carreras.

Ambos pasaron a ser una de las parejas más asediadas de los noventa. No es de extrañarse que su ruptura fue una sacudida para los fans y la industria.

Pero lo que todos tomamos como un entretenimiento más, fue en realidad parte de la pesadilla que estaba viviendo Britney entre el acoso de los paparazzi, las exigencias de la industria y las humillaciones de los periodistas que no dejaban de cuestionarla sobre su virginidad.

"Framing Britney", emitido por la plataforma Hulu, reexaminó su relación con el cantante, con quien estuvo de 1998 a 2002. La dramática ruptura afectó la reputación de Spears ya que periodistas como Diane Sawyer señalaron que ella había sido la culpable.

Una parte del documento que asegura que Timberlake utilizó su video musical de "Cry Me a River" para culpar a Spears lo que provocó una de sus primeras crisis. El intérprete se puso en posición de víctima y se burló de haber tenido sexo con Britney. Cabe señalar que en 2006, cuatro años después de su ruptura, Timberlake lanzó "What Goes Around … Comes Around", de nueva cuenta haciendo alusión a Britney quien entonces luchaba públicamente con su segundo divorcio y sobriedad.

Tras ver este lado de la historia, los fans no perdonaron y durante la semana de estreno del documental, inundaron las redes sociales de críticas hacia el ex integrante de N*Sync. Por si fuera poco, con la expectativa del Super Bowl 2021, muchos recordaron la vez que Timberlake humilló a Janet Jackson dejando al descubierto uno de sus senos en pleno show y cómo aprovechó eso para seguir creciendo su fama.

Tras un tiempo de silencio, el cantante se sinceró en su cuenta de instagram con una carta en la que pide perdón por cómo se comportó con ambas y dejó claro que si nunca dijo nada fue por ignorancia y por no saber ver más allá de su "privilegio blanco" y "De hombre".

"Quiero disculparme específicamente con Britney Spears y Janet Jackson, ambas individualmente, porque me preocupo por estas mujeres y las respeto y sé que fracasé», dijo Timberlake. «También me siento obligado a responder, en parte, porque todos los involucrados merecen algo mejor y, lo que es más importante, porque esta es una conversación más amplia de la que deseo de todo corazón formar parte y crecer".

"Entiendo que me quedé corto en esos momentos y en muchos otros y me beneficié de un sistema que aprueba la misoginia y el racismo", afirmó.

Ante esto, las reacciones fueron divididas ya que mientras algunos aplaudieron al cantante, otros cuestionaron si de verdad entendió el problema o si sólo fue por presión social y así no manchar su carrera. Algunos también señalaron que debió haberlo hecho en video, al menos para ver su expresión y otros simplemente afirmaron no creerle en absoluto.

Justin timberlake pidiendole disculpas a Britney spears 20 años después, VEINTE AÑOS DESPUÉS. Y simplemente porq los fans de britney salieron a matarlo por misogino.

Pero raja ahora te das cuenta el daño que hiciste. pic.twitter.com/YVBSJNubBB — Una Flor de Lanús (@florjazmin212) February 12, 2021

https://twitter.com/HAUS0FDAVID_/status/1360331324951724032

Justin Timberlake siempre fue un perro, patán y demás. Que pena que apenas se vayan dando cuenta 😅 — Mabel Karnstein (@mabelkarnstein) February 12, 2021

Más de este tema

Las críticas hacia el abdomen de Britney Spears que deberían parar

5 momentos en los que Britney Spears pidió ayuda y nadie hizo caso

La crisis de Britney Spears en 2007 fue muy real y debemos dejar de burlarnos

Te recomendamos en video