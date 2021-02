Las niñas son muy expresivas, y su comportamiento revela más de ellas de lo que imaginas, por eso es importante que estés atenta a todo lo que hace.

Y es que existen algunas señales que tu hija da, que reflejan que es una niña feliz, y que estás haciendo un gran trabajo como madre, siendo su principal ejemplo e inspiración.

Las niñas son muy expresivas, y su comportamiento revela más de ellas de lo que imaginas, por eso es importante que estés atenta

Todas las madres queremos que nuestras hijas sean felices y que se conviertan en unas mujeres plenas y llenas de seguridad y confianza, así que si tu hija hace las cosas que explicaremos a continuación, es porque va por muy buen camino.

Señales que demuestran tu hija es una niña feliz y lo estás haciendo muy bien

Sonríe constantemente

No hay mayor muestra de felicidad que una sonrisa, así que si tu hija sonríe constantemente, quiere decir que tu pequeña es feliz y se siente muy bien en su hogar contigo y su familia.

Si tu hija sonríe y es feliz, se convertirá en una mujer segura de sí misma, libre de frustraciones y decidida, ya que aumentará su confianza.

No hay mayor muestra de felicidad que una sonrisa, así que si tu hija sonríe constantemente quiere decir que tu pequeña es feliz y se siente muy bien en su hogar contigo

Habla muy alto

Cuando una niña es feliz no controla el tono de su voz, así que si habla con un tono elevado, y eso es una señal que está contenta.

Además, también quiere decir que es una niña segura, que no teme ser escuchada, y no teme en expresar lo que siente o piensa.

Utiliza lenguaje positivo

Las niñas que son felices utilizan un lenguaje positivo en todo momento, pues son seguras y firmes en sus expresiones.

Así que si tu pequeña es feliz, su lenguaje será correcto en todo momento, y no habrá expresiones negativas en sus conversaciones.

Las niñas que son felices utilizan un lenguaje positivo en todo momento, pues son seguras y firmes en sus expresiones

Cuestiona todo y hace muchas preguntas

Cuando tu hija pregunta sobre todo y lo cuestiono todo no te molestes, es una señal que ella es feliz y muy segura, además que deja claro que no da todo por sentado, por lo que indica que será una mujer atenta y cuidadosa, que no se dejará dañar de nadie.

Además, si cuestiona todo y te ofrece su punto de vista eso muestra su firmeza y confianza, y es algo muy positivo.

Así que deja que tu hija pregunte y cuestione todo, y guíala, que ella está dispuesta a absorber todo lo que le enseñes y es muy inteligente.

Es independiente

Si tu hija es independiente y no necesita que le digas todo lo que debe hacer, quiere decir que es una niña feliz y segura y sin duda has hecho un gran trabajo.

Así que su ti pequeña es autosuficiente y no te necesita es algo bueno, y puedes tener la tranquilidad que será una mujer fuerte y valiente que se enfrentará a todo.

Si tu hija es independiente y no necesita que le digas todo lo que debe hacer, quiere decir que es una niña feliz y segura y sin duda has hecho un gran trabajo

