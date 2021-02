Las mujeres con las almas más bellas son las que han sufrido pero se han levantado

¿Podemos escapar del dolor?

Todas las personas que habitan este mundo pasan por momentos de dolor. Es inevitable que en esta vida puedas escapar de él, e intentarlo solamente te traerá más sufrimiento.

Vivir es entender que para conocer la felicidad, deberás pasar por la tristeza. De pequeños nos mienten, nos hacen creer que si nos esforzamos podremos llegar a un estado pleno de felicidad continua.

Por ello, cuando somos grandes y nos topamos con la realidad, en el momento en el que nos quitamos la venda la magia se acaba. Nos terminamos topando con obstáculos dolorosos, errores, muertes, enfermedades, y preocupaciones económicas.

¿Cómo te liberas de ello? Lamento decirte, no se puede. Necesitamos aprender a vivir sabiendo que en algún momento los papeles se invertirán, y nos enfrenaremos a nuestros mayores miedos.

No obstante, no todo es tétrico y oscuro. No hay mejor maestro que el dolor; de él entendemos la empatía, apreciamos la vida, y los pequeños placeres en ella.

“Las personas más bellas con las que me he encontrado son aquellas que han conocido la derrota, conocido el sufrimiento, conocido la lucha, conocido la pérdida, y han encontrado su forma de salir de las profundidades. Estas personas tienen una apreciación, una sensibilidad y una comprensión de la vida que los llena de compasión, humildad y una profunda inquietud amorosa. La gente bella no surge de la nada.” Elisabeth Kübler- Ross

Hablemos de resiliencia

Hay una herramienta que nos permite sobrellevar los problemas, y no dejar que nos hundan. Muchas veces la damos por sentada, o la subestimamos, sin embargo, no existiríamos sin ella.

Por supuesto, hablamos de la resiliencia. Pero, ¿qué es? Bueno, según Luthar y Cicchetti, 2000; Werner, 1984 es "el proceso que permite a ciertos individuos desarrollarse con normalidad y en armonía con su medio a pesar de vivir en un contexto desfavorecido y deprivado socioculturalmente y a pesar de haber experimentado situaciones conflictivas desde su niñez"

Es decir, es que en medio de la tormenta encuentres una forma de seguir avanzando, adaptándote a las circunstancias y usando las herramientas que tienes a la mano. La gente resiliente sabe que no se puede paralizar, porque entonces no sobreviviría.

Algunos tips para sobrellevar el dolor

Lamentablemente necesitamos más que resiliencia y fortaleza. Son fundamentales –por supuesto que sí– pero no son suficientes. Recordemos que el dolor compartido pesa menos, y la ayuda necesaria para salir de él.

Recuerda que ilesa jamás saldrás, todo dolor conlleva un cambio, pero para que éste sea positivo hay que saber enfrentarlo.

1.- Red de apoyo

Una red de apoyo siempre cambiará el escenario. No importa qué tan independiente seas, ni qué tan fuerte seas, un grupo de gente que te ama cambiará todo a tu alrededor.

Puede ser familia o amigos, pero busca que en los momentos de mayor dolor puedan acompañarte. Hablar con ellos, distraerte, sentirte amada, es algo que toda mujer merece.

2.- Ayuda psicológica

La ayuda psicológica debería de ser considerada parte de la canasta básica. No hay nada mejor que la ayuda de un especialista, y de darle la importancia que merece a la salud mental.

Lamentablemente, hay que ser realistas, es un privilegio. Pero tranquila, si no te alcanza hay alternativas más económicas; libros, cursos, artículos gratuitos que te pueden acercar.

3.- Tiempo de duelo

Cada dolor debe vivirse. No huyas de las lágrimas, ni de no poder levantarte de la cama. Tienes que vivirlo para poder superarlo.

4.- No evadirte

No busques siempre distracción, hay que enfrentar el problema. Porque aunque tu consciente olvide, tu inconsciente se puede convertir en tu peor enemigo saboteando tu presente.

5.- Tener paciencia

La vida es mucho más difícil de lo que nos hicieron creer. Así que, paciencia, y mucho amor para ti. Eres fuerte, bella, y podrás con todo lo que se te venga.

