Más de un año ha pasado desde que se reportaron los primeros casos de coronavirus en el mundo y aunque esto ha causado una completa transformación en el estilo de vida de millones de personas, para Joseph Flavill resulta un panorama completamente desconocido luego de haber pasado 10 meses en coma.

Aunque Flavill ha padecido COVID-19 en dos ocasiones, no tiene idea de que el mundo fue declarado en pandemia desde el 11 de marzo por la Organización Mundial de la Salud a causa de la veloz propagación del virus.

Según la noticia difundida por el diario Tha Guardian, el joven de tan solo 19 años fue atropellado en Tutbury, Inglaterra, por un automóvil mientras caminaba cerca de su hogar.

El terrible hecho ocurrió tan solo tres semanas antes de que la ola de casos transformara la vida de los británicos y Gran Bretaña fijara sus primeras restricciones.

Joven despierta del coma y no puede ver a su familia por restricciones

Joven despierta del coma después de 10 meses y no sabe nada de la pandemia - Instagram @josephsjourney5

El accidente le provocó una lesión cerebral traumática que llevó a los médicos a tomar la decisión de inducir el coma.

El joven está empezando a tener cierta conciencia, pero se encuentra en recuperación, de modo que no tienen claro qué es lo que sabe exactamente.

"Él no sabe nada sobre la pandemia ya que ha estado durmiendo durante 10 meses. Su conciencia está empezando a mejorar ahora, pero no sabemos qué sabe", dijo Sally Flavill Smith, tía de Joseph.

Detalló que la situación ha sido muy compleja para la familia, ya que, solo a través de videollamadas han tratado de explicarle al joven que no pueden visitarlo por las restricciones de la pandemia, sin embargo no han conversado sobre la magnitud de la situación.

“Realmente no tenemos el tiempo para adentrarnos en la pandemia, simplemente no se siente real, ¿verdad? Cuando de verdad pueda tener el contacto cara a cara, será la oportunidad de tratar de explicarle lo que ha sucedido", dijo Flavill Smith a The Guardian.

La recuperación continúa

Joven despierta del coma después de 10 meses y no sabe nada de la pandemia - Instagram @josephsjourney5

Mientras la familia trata de estar presente en la recuperación del joven, él ya se encuentra cumpliendo las terapias con un importante avance.

Según explica su tía, es capaz de seguir órdenes como tocarse la oreja izquierda y derecha, mover ambas piernas y responder sí y no parpadeando, mientras que sus primeras sonrisas han hecho llorar a la familia.

"Todavía tenemos un largo camino por delante, pero los pasos que ha dado en las últimas tres semanas han sido absolutamente increíbles", dijo la mujer.

Pese a que la familia del joven ha querido estar en los momentos más importantes junto a su hijo, las restricciones han impedido que sea así.

De hecho, su madre, Sharon, explicó lo difícil que fue pasar el cumpleaños número 19 de su hijo lejos.

“En ese momento, Joseph no estaba tan consiente como ahora, y creo que ella se sintió increíblemente triste porque no estaba segura de que Joseph pudiera siquiera ver quién era ella. Llevaba meses esperando para poder ir a verlo”, dijo la entrevistada.

