Los signos del zodiaco que dañan y sabotean sus relaciones amorosas

Ellos son los signos del zodiaco que suelen sabotear sus relaciones amorosas, odian salir heridos y antes de que el otro los dañe prefieren irse o ser quien lastime al otro.

Tauro

Odian sentirse heridos, pero terminan acumulando muchos sentimientos, ya que estos son más fuertes que él. No siempre se ocupa de los problemas emocionales de inmediato y puede intentar racionalizarlos para demostrar su fuerza. Desafortunadamente, esto provoca malentendidos que lo desaniman.

Virgo

Se siente incómodo con muchas cosas e incluso se abre sobre ellas, pero algunas decepciones son grandes y no perdonan, aguantando el dolor es difícil de superar. Este signo suprime algunas emociones y puede tratar de encontrar válvulas de escape que solo aumentan sus frustraciones y tensiones en las relaciones.

Libra

No les gustan los conflictos y pueden dejar muchas cosas sin decir solo para evitar meterse en problemas, una actitud que siempre termina por aumentar su dolor de corazón. Estas emociones difíciles pueden borrar su felicidad y hacerte sentir que has perdido el equilibrio.

Capricornio

Los capricornianos pueden conservar mucho de lo que sienten y crear heridas que no se liberan fácilmente. Este signo tiende a preocuparse mucho y a asumir demasiadas responsabilidades incluso cuando se siente así, lo que lo lleva a agotarse y llegar al límite.

Piscis

Los piscianos pueden reprimir muchos sentimientos y resentimientos, actitud que no les deja seguir adelante. No siempre es capaz de perdonar o ser franco en todo lo que piensa, viviendo sus dolores día tras día, de una manera que no es constructiva para él ni para la relación.

