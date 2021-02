Una carta nueva para cada signo: ¡Conoce tu tarot de la semana!

Como todos los lunes, el tarotista Víctor Santelices nos entrega el consejo de las cartas del Tarot para la semana. Una tirada para cada signo, que nos permite orientarnos y saber cómo vienen los próximos días en nuestras vidas.

Lecturas por teléfono: +56 99226 7881

Aries

Reina de Espadas

Durante estos días tendrás que hacer un esfuerzo mayúsculo para definir situaciones que vienes arrastrando desde hace más tiempo del necesario y que a estas alturas se han convertido en una piedra en el zapato. Acumular problemas sin resolver es como acumular basura de la peor calidad o condición, es la basura mental. Corta con todo aquello, aunque sea difícil. Debes comenzar una nueva etapa, sin nada que te ate al pasado negativamente.

Tauro

Seis de Copas

Debes mantener los lazos afectivos que te unen a tus seres queridos, a tus amigas y amigos. Con todas las limitaciones que nos impone esta terrible pandemia, en cuanto a la cercanía física. Tenenos como paliativo lo que nos ofrece la tecnología, como buena alternativa. Siempre será necesario conservar vigentes los vínculos. El valor de la amistad no tiene patrón de medida. Recuerda que “el sentido de la vida es tener valores, no cosas de valor”.

Géminis

Siete de Copas

Vivir con alguna ilusión es muy distinto a vivir de ilusiones. La ilusión obra como un sano incentivo para no decaer en el empeño de conseguirla, por el contrario, las ilusiones sin sentido son inconducentes y es necesario descartarlas, cuanto antes mejor, si no, nos exponemos a que nos tilden de ilusos. Un escritor señaló “perder una ilusión hiere, perderlas todas mata”.

Cáncer

Nueve de Bastos

En tiempos tan convulsionados como los que vivimos es bueno desarrollar conductas de autoprotección. Son tantos los peligros que acechan, de todo orden y diverso origen, que no podemos desentendernos de estos cuidados. No obstante, tampoco debiera convertirse en algo exagerado que nos impida hacer una vida más o menos normal. Podría llegar a ser una traba que además consuma las energías que necesitamos para realizar nuestras obligaciones y compromisos.

Leo

As de Bastos

No te faltarán las oportunidades para incrementar en algo tus ingresos, por la vía de mejorar tus posibilidades de trabajo. Sobre todo, si te atreves a llevar a cabo alguna iniciativa, echando mano a tu inventiva y creatividad. Independientemente de tu actual situación, podrías realizar un proyecto a solas o en sociedad, que te aporte con una experiencia distinta y que puedas ir desarrollando en forma paulatina.

Virgo

As de Espadas

Durante estos días, más que de costumbre, no te faltarán los métodos, sistemas o ideas, para enfrentar los desafíos habituales que plantea la vida, que siendo habituales en esta semana no serán rutinarios. Por el contrario, podrían en un momento dado poner a prueba tus habilidades, capacidades y conocimientos. Pero, ya está dicho, estarás a la altura de las circunstancias.

Libra

Ocho de Bastos

Durante esta semana, será importante que organices tu quehacer, disponiendo tus energías en aquellas cosas que requieran atención preferencial, postergando, por algún tiempo, aquellas que no sean prioritarias. El cómo te organices será fundamental para comenzar una nueva etapa, con mejores perspectivas de alcanzar tus objetivos que deben, por sobre todas las cosas, ser muy claros. Alguien dijo “el que no sabe qué busca no entiende lo que encuentra”.

Escorpio

Ocho de Oros

No te faltarán medios, ideas, o alternativas para mejorar en algo tu situación económica. Las ideas brotarán con cierta fluidez e irás encontrando las formas de ejecutar actividades que tiendan a este fin. Alguien como tú no se rinde sin antes haber dado una lucha que siempre tiene, y tendrá, como componentes el valor, la energía, y una decisión inquebrantable, en que el fracaso no forma parte de tu vocabulario.

Sagitario

Siete de Oros

Después de un período complejo y trabajoso, en que has conseguido, no sin dificultades, lo que te propusiste lograr hace muy bien detener, por un tiempo definido por ti, el quehacer y el esfuerzo para contemplar lo alcanzado y sacar las mejores conclusiones que puedas extraer de la experiencia para, con algún ajuste, repetirla en lo sucesivo.

Capricornio

El Loco

Siempre será conveniente tener, dentro de lo posible, el control de todo cuanto ocurre en nuestras vida. No siempre se logra, por el contrario, en períodos críticos, como los que vivimos, se hace casi irrealizable. Ante esta verdad, de pronto debemos permitir que la vida nos de sorpresas, dejar que todo vaya por sí mismo y estar atentos a lo que el destino quiera regalarnos, sin olvidar nuestras responsabilidades.

Acuario

Paje de Espadas

Situaciones tan calamitosas como las que hemos vivido nos deben hacer reflexionar respecto de nuestra escala de valores. Y, si de este ejercicio nacen conceptos y pensamientos distintos a los que asumíamos como propios e inconmovibles, debemos hacer un cambio, necesario y conveniente. Más aún, obligatorio. Alguien escribió “vez que veo a alguien presumiendo sobre sus riquezas materiales, siento tanta pena por la miseria mental en la que vive”.

Piscis

Seis de Espadas

Se presentan días más tranquilos que los que has vivido en el período próximo pasado. Aprovéchalos para tus fines y propósitos personales, pues te hace falta conseguir un espacio de tiempo con características tan apropiadas para abandonar, por un momento, algunas de tus tareas y obligaciones, que a veces te resultan abrumadoras. Abandona, por este período, un cierto sentido de culpa que asoma cuando estás más relajada. Esta es, generalmente, una creencia sin fundamento.