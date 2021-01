10 recetas de postres con avena fáciles y sanos para deleitar el paladar

Llegó enero y con él esos kilitos de más que agarramos durante las comidas típicas de la época. Es tiempo de dietas, pero cuánto nos cuesta desprendernos de deleitarnos de un postre de vez en cuando.

Si te tienes ganas de comer un dulce de bajas calorías, pero a la vez delicioso, este artículo es para ti. Te mostramos 10 recetas de postres de avena a los que no podrás decirles que no porque son sanos y fáciles de preparar.

La avena es un alimento muy rico en proteínas de alto valor biológico, así como también posee grasas y un gran número de vitaminas y minerales. Todo esto la hace una candidato perfecta para su uso en comidas sanas.

Estos postres que te presentamos es una selección de las recetas de los expertos de Cookpad. La amante de la repostería Loreana Zambrano publicó la receta de unas deliciosas galletas de avena a las que no te podrás resistir.

– Precalienta el horno a 180 C°. Cube dos bandejas para hornear con papel para hornear.

– En un tazón grande, agrega la mantequilla de maní y la miel. Bate con una cuchara hasta que esté todo integrado. Agregar la vainilla, el huevo, la avena y mezcla hasta que todos los ingredientes están completamente integrados.

– Tamiza la harina, polvo de hornear, y la canela en la mezcla, e integrar con una cuchara hasta que se forme una masa. Agrega el chocolate en trozos y revuelve suavemente.

– Con una cuchara forma bolas de masa y colócalas en las bandejas preparadas. Deja un tiempo para que las galletas se extiendan un poco.

– Coloca en el horno y hornea durante aproximadamente 15 minutos. Una vez listas, con cuidado, transfiérelas a una rejilla de alambre para que se enfríe completamente.

Pasos

– Pelar el cambur y triturarlo con un tenedor en un bol. Agregar los huevos, batir bien y agregar el vinagre y la vainilla.

– En un recipiente aparte mezclar todos los ingredientes secos: azúcar, avena, harina, leche, polvo de hornear, bicarbonato, sal y canela. Estos mezclarlos con la preparación anterior hasta integrar todo. Añadir la margarina y seguir mezclando.

– Precalentar el horno a 180ºC.

– En un molde para ponquesitos verter la mezcla.

– Llevar a hornear, bajando la temperatura a 120ºC durante 10 minutos, pasado este tiempo subir la temperatura hasta 180ºC por 7 minutos más. Verificar con un cuchillo que estén cocinados si este luego de introducirlo en el ponquesito sale limpio. Si es así ya están listos para disfrutarlos.

3.- Torta con guayaba y crocante de avena

Esta receta, también citada por Cookpad es original de la amante de la usuaria Carola.SM. Se trata de uno de los postres que puedes preparar un fin de semana y es perfecto para compartir con tus invitados.

Torta con guayaba y crocante de avena. - Cookpad

Ingredientes:

Torta:

175 g mantequilla

200 g azúcar

3 huevos

ralladura de naranja o limón

350 g harina de trigo

1 cuchara grande de polvo de hornear

pizca sal

Mermelada de guayaba (también llamado membrillo)o bocadillo

Para la cobertura crocante o crumble:

130 g azúcar

130 g mantequilla fría en cubos

80 g harina de trigo

70 g avena en hojuelas

1 cucharada canela en polvo

Modo de preparación

– Mezclar mantequilla con el azúcar, batir bien para tener una mezcla más esponjada.

-Ir agregando uno a uno los 3 huevos, batir bien. Luego colocar la ralladura de naranja o limón.

– Tamizar la harina de trigo, y agregar a la mezcla anterior poco a poco junto a la cucharada grande de polvo de hornear y la pizca de sal. Lista la mezcla de la torta.

– Verter la preparación en un molde enmantequillado y enharinado. Encima colocar la mermelada de guayaba. Colocar trocitos encima de toda la mezcla.

– En un tazón mezclar con ayuda de un tenedor todos los ingredientes de la cobertura crocante, lo importante es obtener una textura similar a la arenilla.

– Colocar la mezcla de la cobertura crocante encima de la mermelada de guayaba. Llevar la tortera a un horno precalentado a 180 ° grados por un tiempo de 45 min a una hora. Sabrás que esta lista al introducir un palito en la torta y este salga limpio.

– Al sacar del horno, dejar reposar y desmoldar y lista para disfrutar.

4.- Mazamorra de papaya de avena

Esta es una receta de la repostera Flores Marino y es perfecta para personas con diabetes. Es uno de los postres más fáciles de preparar. Apenas te llevará 15 minutos.

Mazamorra de papaya de avena. - Cookpad

Ingredientes

3 raciones

6 tajadas papaya

300 ml agua

2 un anís estrella

4 cucharadas de avena.

Modo de preparación

-Licuar las papayas con un poco de agua.

– En una olla agregar lo licuado, llevarlo al fuego, con anís estrella.

– Una vez hervido agregar la avena diluida poco a poco, dejar hervir por 5 a 7 minutos.

5.- Torta de bananas con bocadillo y avena

Debes estar de acuerdo con nosotras en que cuando las bananas comienzan a madurar no son muy atractivas al paladar. Sin embargo, una usuaria de Cookpad, que tiene como nombre de perfil Jessica, ha logrado sacar provecho de ellas y teniendo como base la avena ha logrado uno de los postres más deliciosos de los que puedas deleitar.

Ingredientes

2 bananos

1 bocadillo

25 gr Queso mozzarella

Queso latino

1/2 taza azúcar

2 huevos

Canela

2 cucharadas mantequilla

1/2 taza avena

1/2 taza harina de trigo (integral)

1/4 pocillo leche

1/2 cucharada polvo para hornear

Modo de preparación

– Lo primero que debes hacer es poner el horno a 210 grados C°

-Tritura las bananas.

– Añade los ingredientes, dejando por último la harina y la avena. Primero ralla los quesos y agrégalos. Luego el azúcar y finalmente agrega los huevo batidos.

– Corta el bocadillo en pedazos muy pequeños y agregamos a la mezcla, junto al polvo para hornear y una cucharada de Canela, (cantidad al gusto). Sigue con las cucharadas de mantequilla. En este momento mezcla y agrega la harina de trigo y la avena. Continúa mezclando y agrega la leche.

– Saca el molde y ponle aceite para hornear en spray o mantequilla.

– Añade la mezcla y ponla en el horno por 15 minutos a 210 grados centígrados. Para que quede crujiente en los bordes puedes dejarla 12 minutos y la examinas con un cuchillo hasta que esté lista pasa sacar.

6.- Mug Cake de Banana Fitness

De acuerdo con la creadora, Rosselin Souda, a quien puedes seguir en su Instagram @rosselinsousa, este es uno de los postres más saludables que podemos hacer con avena.

Contiene los tres macronutrientes: las proteínas que aporta la clara de huevo, grasas buenas (yema de huevo) y carbohidrato fibroso complejo (avena). Perfectopara aquellas personas que buscan estar en forma.

Mug Cake de Banana Fitness. - Cookpad

Ingredientes:

1 Huevo

1/4 de Taza de avena

1 Banana/Cambur grande

1 Cucharadita esencia de vainilla (opcional)

1 cucharada agua

Canela al gusto

Modo de preparación

– Coloca en la licuadora la mitad de la banana junto a todos los ingredientes hasta obtener una pasta cremosa semi líquida.

– Vierte la mezcla en una taza más o menos profunda y lleva al microondas.

– El tiempo depende de la potencia del microondas. Lo recomendable es dejarlo por 2 minutos aproximadamente revisando cada 30 segundos. La ideal es que lo saques medio húmedo y el mismo calor lo sigue cocinando. Si se pasa de tiempo y lo sacas demasiado duro no sabe bien.

– Se deja reposar, se desmolda y listo. Puedes comerlo caliente o frío.

7.- Brownie de quinoa con harina de avena y leche de coco

Este es un brownie lleno de aroma y mucho sabor, tan húmedo con quinoa y harina de avena. Queda delicioso y a la vez sus ingredientes muy nutritivos. Es original de la repostera Yenit Julia Tajiri.

Brownie de quinoa con harina de avena y leche de coco. - Cookpad

Ingredientes

1 taza harina de avena

100 gr chocolate amargo

50 gr cacao polvo

1 taza quinoa (cocida)

1/2 taza azúcar

2 huevos

4 cucharaditas de manteca

4 cucharaditas leche de coco

1 cucharadita de esencia vainilla

1 cucharadita de polvo de hornear

1 pizca sal

Modo de preparación

– Primero cocina la quinoa y reserva.

– En un recipiente agrega la harina de avena, el cacao en polvo, sal, polvo de hornear y reserva. — Ten a la mano también el azúcar, esencia, los huevos y el chocolate, derretir en baño María junto con la mantequilla o manteca.

– Cuando tengas todo estos pasos listos solo se trata de mezclar. Comienza batiendo los huevos con el azúcarhasta verificar que el azúcar disolvió. Agrega la harina de avena y revuelve bien hasta que la masa quede homogénea.

– Agregar la quinoa lentamente y sigue mezclando. Si se te pone espeso, añade la leche de coco, calculando.

– Vierte el chocolate fundido.

– Cuando todo esté bien integrado adiciona el brownie en el molde elegido.

– Sacude un poco los moldes para que bote el aire. Por encima agrega frutos seco variados. Esto es opcional.

– Lleva al horno precalentado 180 por 25 minutos.

– Retira y deja enfriar. Ya podemos servir este delicioso brownie tan nutritivo y delicioso.

8.- Muffins de banana y avena

Se trata de uno de los postres de avena más económico. Solo necesitas de 5 ingredientes. No tiene gluten y su autora, Andrea Campos nos los recomienda porque no tiene glúten, ni mantequilla y tampoco aceite. Además es súper rápido y fácil de preparar.

Ingredientes

2 huevos

3 bananas

2 tazas avena molida

1 cucharadita de vainilla o canela

2 cucharadita de polvo de hornear

Pasos

– Precalienta el horno a 180º C.

– Bate los huevos un par de minutos y agregamos las bananas(puedes triturarlas antes si deseas).

– Agrega la avena molida, vainilla o canela, y por último el polvo de hornear. Sigue batiendo solo unos segundos hasta integrar.

– Pon los capacillos al molde y hornea 30-35 minutos(180° C) y y listo. Quedan unos muffin súper light y ricos.

8.- Cake de avena

La repostera Graciela Diaz nos explica que este es otros de los postres libres de gluten para los que quieren hacer dieta y comer un picadillo.

Ingredientes

4 cucharas aceite de oliva

3 huevos

1 taza yogurt griego

1/2 taza chocolate negro

2 tazas harina de avena

1 cuchara avena

1 sobre levadura

10 sobres edulcorante

2 cucharas chía

Modo de preparación

– Bate las claras de huevo reserva.

– Bate las yemas de huevo con el edulcorante, vainilla, yogurt y aceite.

– Agrega la harina de avena

– Pon las claras y mezcla.

– Añade el chocolate rallado y mezcla.

– Precalienta el horno a 170 grados.

– Enharina el molde y coloca la masa.

– Horneamos a 170 grados por 45 minutos.

9- Budín de pan con avena y manzana

Se trata de una receta original de la repostera Carmen Capella. Otro de los postres con avena para deleitar el paladar.

Ingredientes

Para hacer el caramelo:

2 jugo de limones o 1/2 taza de agua

1/4 de taza de azúcar blanca o rubia (mascabado) o panela

Para el Budín:

8-12 panes del tipo que quieras, dulce o salado, es al gusto.

1 tarro leche evaporada

1 tarro leche condensada

1 litro leche fresca entera

5 huevos completos a temperatura de ambiente

1 taza harina de avena y manzana

1 cucharadita esencia de vainilla

1/4 de taza de canela en polvo

1/2 taza nueces picadas (opcional)

1/2 taza pasas maceradas en algún licorcillo (si no tienes niños)

1/4 taza guindones (opcional)

1 pizca sal

4 trozos mantequilla sin sal de preferencia

Pasos

– En una olla colocas el litro de leche fresca a calentar (no hervir) y agregas los panes partidos en trozos pequeños.

– Luego, apagas el fuego y dejas reposar por 15 minutos aproximadamente.

– Mientras descansa un momento el pan y la leche, prende tu horno a lo más alto que puedas. Debes precalentar al menos 20 minutos.

Para el caramelo

– En una olla a fuego lento agregar la panela en mi caso, o el endulzante que desees, puede ser azúcar rubia, blanca o miel.

– Agrega el jugo de limón o agua normal. Déjalo sin mover nada. Trabaja a fuego lento, solito se hará el caramelo.

– Finalmente, vierte el caramelo en el molde y muévelo para que este lo cubra todo, con cuidado porque quema mucho. Reserva.

– Ahora sigue con el budín. La leche y el pan ya están listos, entonces, con cuidado vas a vaciar todo eso a tu licuadora, ahí vas agregar poco a poco los huevos, uno por uno ylas leches que te quedan..

– En ese punto verás que ya está casi llena la licuadora, por lo que vamos a trabajar en dos partes. Vacías la mitad en un bowl y sigues licuando todo lo que te queda

– Luego, lo que has licuado, vas a vaciar donde tienes la otra mitad y juntas todo, ayúdate con una paleta o cuchara de palo (no uses nada de metal). Vas moviendo perfectamente, que todo se junte. Terminas agregando la canela, las pasas, los guindones, y todo lo que quieras ponerle, no te olvides de la pizca de sal, con movimientos envolventes, luego vas a vaciar en tu molde, que ya tiene el caramelo.

– Levantas y sueltas (dejas caer) para que salgan la burbujitas, y encima pones los trozos de mantequilla. Ya tienes listo tu pan dulce o budín.

– Llévalo al horno que está pre calentado durante una hora a 200°C. Pasado el tiempo correspondiente, bajar a 180°C . Checa tu pan con un cuchillo. Puede estar listo en 1 hora 30 minutos aproxmadamente.

– Como se trata de un budín le puedes colocar todo lo que quieras: nueces, pecanas, almendras y mucho más.

10.-Panqueque de avena y frutas

Este es otro de los postres súper light. La creado es Sylvia Sanchez, quien lo compartió en la web especializada en recetas Cookpad. Es una manera de comer rico y también saludable. Toma nota.

Panqueque De avena y frutas. - Cookpad

Ingredientes

1 cucharada canela al gusto

Esencia de vainilla

1 chorrito agua hervida

1/3 avena

4 claras de huevo al gusto

Fruta

Leche condensada

Modo de preparación

– Licuar 4 claras de huevo con la esencia de vainilla, la canela, el chorrito de agua y la avena.

-Lleva la mezcla obtenida a la la sartén para freír con poco aceite por ambos lados. Sabrás que está listo cuando empiece a burbujear. Entonces, retira.

– Cortar frutas en tiras o círculos

– En un lado vierte un poco de leche condensada luego ponr las frutas y encima más leche condensada.

– Tapas con la otra mitad, pones un poco más de leche condensada y frutas y listo ¡A disfrutar!