WhatsApp: ¿Cómo eliminar por completo tu afiliación sin perder los datos?

En las últimas semanas WhatsApp ha estado en tendencia en las redes sociales. Esto debido a sus polémicos cambias de políticas de privacidad que ha hecho a más de uno emigrar hacia Telegram y otros servicios de mensajería. Pero ¿cómo eliminar por completo la afiliación a esta aplicación sin perder los datos?

Una de las cosas que más han temido los usuarios, es que la compañía ha informado que todos sus datos serán compartidos con Facebook.

Al revelarse qué datos que WhatsApp comparte muchos usuarios quedaron asombrado. Facebook tendrá acceso a los chats, nuestros contactos telefónicos, videos, fotos y hasta el tipo de celular que usamos. Es para sentirse vigilado ¿o no?

Así puedes eliminar tu cuenta de WhatsApp

En cualquier dispositivo que uses ya sea Android o iPhone existe la posibilidad de eliminar WhatsApp. Los pasos son sencillos:

1.- Ingresa a los ajustes de la aplicación y oprime la opción "Cuenta"

2.- Pulsa el botón "Eliminar Cuenta"

3.- En este apartado, la aplicación te pedirá que confirmes la eliminación de tu cuenta introduciendo tu número de teléfono con el código del país.

4.- WhatsApp solicitará que le expliques el motivo por el cual deseas eliminar la aplicación.

5.- Posteriormente, te pedirá una tercera y última confirmación de eliminar la cuenta con la advertencia de que no se podrán recuperar los datos ni las copias de seguridad de Google Drive.

6.- En caso de que no tengas tu teléfono a mano, puedes desactivar temporalmente tu cuenta de WhatsApp escribiendo un mail a [email protected] con asunto "Teléfono robado/extraviado: Por favor, desactiva mi cuenta" y número de teléfono completo.

La cuenta permanecerá inactiva durante un período de 30 días y en caso de no volver a iniciar sesión durante ese plazo se eliminará de forma definitiva.

¿Cómo resguardar los datos?

Puede que no sea tan difícil eliminar una cuenta de WhatsApp, pero resguardar los datos y no perderlos no parece fácil de creer. Sin embargo, es posible hacerlo.

Lo primero que debes hacer antes de eliminar la aplicación es crear una copia de seguridad. Lo que debes hacer es lo siguiente:

Ir directamente a la aplicación y presionar el botón de Menú. Acceder a “Ajustes” y buscar la opción que dice “Chats”. En la sección anterior se encuentra la opción de “Copia de seguridad”. Presiona “Guardar” y la copia de tus conversaciones quedara almacenada.

Luego de esta acción debes crear una copia de seguridad y enviarla por ti mismo a tu correo eléctrico. Así quedará un respaldo extra. La forma de realizar esto es aplicando los siguientes pasos:

1.- Abre WhatsApp y presiona la tecla de menú

2.- Ir directo a “Configuraciones” y presionar la sección de “Chats”.

3.- Haz click en “Historial de chats”.

4.- Debes elegir chats de correo electrónico.

5.- Una vez aquí seleccione la conversación que desee adjuntar.

6.- Ve a la plataforma de correo que uses.

7.- Abre el correo y envíate las conversaciones que quieras.

Es importante que sepas sobre estos correos es que se enviaran en manera de “Archivo TXT”. Allí se verá reflejado las fechas y horas de las conversaciones.

La huida de usuarios

Las nuevas políticas de seguridad que ha pedido aceptar WhatsApp ha sembrado terror en algunos usuarios.

Muchos aceptaron sin siquiera leer los términos, pues se trata de la aplicación más popular del mundo con 2.000 millones de usuarios. Así que, en cierta forma, nos sentimos un poco fallos sin contar con ella.

No obstante, el revuelo al saber toda la información que maneja la compañía sobre nuestras comunicaciones, provocó la huida de usuarios.

Ha sido tal la polémica que ha causado que la fecha de inicio para los nuevos términos estaba pautada para el 8 de febrero y WhatsApp ha decidido posponerla.

