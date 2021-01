Vaxxie: la foto "de moda" que todos queremos tener en tiempos de pandemia

El 2020 fue un año terrible para todos sin embargo, con el fin de año llegó un rayo de esperanza: el inicio de la vacunación contra la Covid-19 que ha causado estragos a nivel mundial.

Aunque el fin de la pandemia está lejos, no cabe duda que el sector salud ha depositado todas sus esperanzas en el plan de vacunación ya que se ha visto colapsado debido a que los contagios no paran. Muchos han laborado meses sin descanso, han visto cientos de familias llorar frente a un ser querido víctima del virus, han visto fallecer a sus compañeros. e incluso ellos mismo han estado al borde de la muerte.

Y mientras que en redes sociales ha estado informando sobre la situación en los hospitales, una nueva tendencia ha surgido: las fotos ‘vaxxie’. Se trata de selfies en las que los médicos que están recibiendo la vacuna comparten el histórico momento. Es una combinación entre las palabras vaccine (vacuna) y selfie, lo que ha causado sensación.

Dice que una imagen vale más que mil palabras y ver a los médicos de primera línea en todo el mundo ser vacunados sin duda es un gran alivio pues su labor es más que esencial en estos tiempos.

An emotional day getting my #CovidVaccine

➡️Excited to get vaccinated

➡️After 9mo of anxiety, can finally feel like I see light @ end of a long tunnel

➡️Sadness about my 2 cousins and my friend lost to #COVID19

➡️Guilt b/c of frontline workers who don’t have vaccine access yet pic.twitter.com/aj7FUPyr2c

— Svati Shah (@SvatiShah) December 21, 2020