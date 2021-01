7 imágenes positivas en Instagram que nos devuelven el amor por la humanidad

Muchas veces pensamos que Instagram es una red social frívola que ha atrapado a sus usuarios con mensajes banales que nos dejan ningún significado profundo.

Pero nada más lejos de la realidad, en esta plataforma también podemos encontrar imágenes aleccionadoras que nos hacen sentir orgullosos de ser humano. Muchos son los que han conmovido a las redes con un simple posteo que hasta se ha vuelto viral. Te mostramos algunas fotografías que dejan importantes lecciones.

1.- La acción de un padre por su pequeña hija que conmovió Instagram

Un padre simula la cicatriz de su pequeña para acompañarla en el difícil momento que atraviesa y conmovió Instagram. A la niña le extirparon un tumor maligno en su cabeza y se recupera satisfactoriamente.

Un padre se rapa la cabeza igual que su pequeña para acompañarla en un difícil momento - Instagram/ @nucleonoticias

2.- Hija abraza a su padres con Covid-19 y la imagen conmueve a todos

La agencia EFE compartió una imagen en Instagram en la que se aprecia un fuerte abrazo entre una hija y su padre contagiado con Covid-19 y solo separados por una cortina trasparente. La imagen nos demuestra que el amor por los padres traspasa cualquier barrera y puede expresarse hasta en las más difíciles circunstancias.

Hija abraza a su padre con Covid-19 separados por una "cortina" y la imagen se vuelve viral. - Agencias

3- Niño reza junto a sus súperheroes y muestra que la fe se ve fortalecida con la inocencia

Un niño de Bogotá le dio una lección al mundo al demostrar que la fe puede verse fortalecida por la inocencia. "Su papá le dijo que antes que nada los superhéroes debían pedirle a Jesús que les diera sus superpoderes y él puso a los muñecos en esa posición y se puso al lado de ellos y empezó a rezarle a Jesús", relató a la agencia ACI Prensa María Juliana Escallon, madrina de Pablo.

Niño reza junto a sus súperheroes. - Maria Juliana Escallon / InstagramMaria Juliana Escallon / Instagram

4.- Recién nacido le quita la mascarilla a un doctor y se vuelve la "foto de la esperanza"

En un año tan golpeado por la pandemia del Covid-19, un recién nacido la imagen de un recién nacido quitándole la mascarilla al doctor que lo ayudó a nacer le dio la vuelta al mundo y fue considera la "foto de la esperanza". Un símbolo de que la humanidad logrará pronto a superar este virus tan difícil .

El obstetra Samer Cheaib compartió la instantánea en su cuenta de Instagram y la divertida estampa se volvió todo un fenómeno en redes.

5.- Joven carga a su abuela con Alzheimer para recibir el Año Nuevo y nos da una importante lección

Giancarlo Murisciano. de 28 años, subió a las redes una fotografía en la que decidió recibir el Año Nuevo cargando a su abuela con Alzheimer. Dándonos una importante lección sobre el amor que debemos tener por nuestros ancianos sin importar las circunstancias.

"Una vez tú me tuviste sobre tus piernas y ahora lo hago yo, abuelita, sin vergüenza ni miedo, para recordar a todos que la vida debe ser vivida y combatida", escribió el joven originario de Calabria. La imagen ha recibido más de 480 mil likes y ha sido compartida casi por 50 mil personas.

Joven carga a su abuela con Alzheimer para recibir el Año Nuevo y nos da una importante lección. - Instagram

6.- Niño pide una muñeca de regalo para ser un buen padre como el suyo

Aunque los niños prefieren los carros y los juguetes de acción este no fue el caso de un pequeño que le pidió de regalo una muñeca a su mamá y su imagen se hizo viral en las redes.

"Les cuento que mi hijo, quien juega con su hermana TODOS los días, me pidió que le comprara una muñeca porque su hermana no le presta la suya y 'quiere ser un gran padre como lo es el suyo'. Así que hoy le compré su bebé. Y ha sido lo más adorable del mundo. No solo está súper feliz, sino que lleva toda la tarde cuidándola. Le ha dado bibí, la abraza, le da besitos y le dice cosas hermosas", explicó la mamá al lado de la imagen.

Niño pidió una muñeca para cuidarla y practicar ser tan buen padre como el suyo. - Instagram

La madre aclaró: "¿A qué voy con esto? No sé ustedes, pero con enseñarle a mi hijo a cooperar en el hogar y permitirle jugar a ser buen padre, me estoy asegurando de dejarle un excelente hombre a este mundo. Así cambiaremos esta sociedad, mi gente. No creando más machitos alfa. Eliminando el sexismo y patriarcado de raíz. Jugar con muñecas, cocinita y hacer quehaceres en el hogar no lo hará menos hombre, sino mejor persona, hijo, hermano y esposo; si es que tiene hijos, porque si no quiere tenerlos, maravilloso también. Es su vida".

7.- Enfermero pide matrimonio a su novia con un traje anticovid

Una tierna imagen que demuestra que el amor y el romanticismo no tiene límites. Hasta las más difíciles circunstancias pueden sacar lo mejor de nosotros. El hombre de 32 años escribió con un rotulador “Carmelí, ¿te quieres casar conmigo?”. Aseguró que la experiencia con la pandemia le ha enseñado a valorar las verdaderas cosas importantes de la vida.

Enfermero pide matrimonio a su novia con un traje anticovid. - Instagram

