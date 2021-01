Una mujer ha usado el mismo vestido por más de 100 días seguidos a raíz de un nuevo "challenge"

Cuando un challenge se apodera de Internet, es difícil de ignorar debido a lo rápido que puede volverse viral en las redes sociales, desde bañarse con agua helada hasta usar una almohada como prenda de ropa. Ahora un nuevo desafío ha visto la luz y consiste en usar un vestido por varios días seguidos con el fin de ayudar a salvar el planeta, pero una mujer lo ha llevado al extremo.

Sarah Robbins-Cole ciertamente ha sacado el valor de su dinero con su vestido negro de manga larga y hasta la rodilla, ya que lo usa para trabajar, mientras camina, para relajarse en el sofá e incluso el día de Navidad. De hecho, la mujer de 52 años ha llevado esta prenda hecha de lana de origen sostenible durante 100 días seguidos.

Sarah se unió a este challenge de vestimenta de 100 días el 16 de septiembre de 2020 en un intento por vivir sin moda rápida y ayudar a salvar el planeta, y lo disfrutó tanto que se propuso un nuevo desafío para este año.

“Para mi sorpresa, usar el mismo vestido durante 100 días seguidos no quitó nada de mi vida. En cambio, me ha inspirado a dar un paso más y no comprar ropa o accesorios nuevos entre el 1 de enero de 2021 y el 1 de enero de 2022”, comentó la mujer. “Me di cuenta de que, a mi edad, tengo ropa para cada ocasión y si necesito un vestido de gala, ¡desempolvo uno que lleva en mi armario desde 1992!”.