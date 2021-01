5 preguntas sobre sexualidad que muchas nos hemos hecho y nos da pena preguntar

Hay muchas dudas acerca de la sexualidad y muy poca información para contrastarlas. Por ello, la marca de juguetes eróticos, Platanomelón ha recopilado las cinco dudas más frecuentes que recibieron a través de sus redes sociales de México a lo largo del 2020. ¿Estás lista para conocerlas?

¿Cómo sé si he tenido un orgasmo?

Aunque parezca mentira, muchas personas no saben identificar un orgasmo y aunque nos gustaría tener una respuesta absoluta, las sensaciones que se producen son distintas de persona a persona, por lo que es un tanto difícil intentar describirlo.

Aun así, generalmente coincide con un momento de intenso placer o liberación tras la excitación sexual, donde aparecen contracciones de los músculos pélvicos y una pérdida transitoria de la consciencia.

¿Por qué no puedo lograr un squirt?

El squirting es la expulsión de un líquido transparente por la uretra tras la excitación sexual o determinados estímulos. La cantidad de líquido suele estar entre 15 y 110 ml (más o menos la cantidad de líquido que te dejan subir a un avión). El squirt no es orina, más bien se parece a una orina diluida, ya que contiene solo algunos de sus componentes.

Existen muchos factores que pueden hacer que una persona experimente o no un squirt. La mayoría de las ocasiones estos factores están relacionados con nuestra mente ¡Así es!, nos sentimos presionadas por lograrlo o incómodas y por eso nosotras mismas nos frenamos de manera inconsciente.

Es importante que sepas que tener un squirting no significa que disfrutarás más que en un orgasmo cualquiera, es simplemente una manifestación sexual más, así que no te desesperes si no lo consigues.

¿Cómo tener sexo anal seguro?

Tema tabú para mucha gente. Incluso hoy en día se sigue relacionando únicamente al mundo gay, sin embargo, esta práctica la puede ejercer todo mundo, siempre y cuando sea una decisión propia y se realice con responsabilidad.

Dos claves para tener sexo anal seguro y placentero:

El lubricante será tu mejor amigo : El ano no se lubrica de forma natural, así que un poquito de ayuda externa es muy necesaria. Tanto si vas a jugar a solas como si vas a hacerlo en pareja, el lubricante es imprescindible.

: El ano no se lubrica de forma natural, así que un poquito de ayuda externa es muy necesaria. Tanto si vas a jugar a solas como si vas a hacerlo en pareja, el lubricante es imprescindible. Práctica sexo seguro: Y aunque, no puede haber embarazos en el sexo anal, esto no se aplica con las infecciones de transmisión sexual. La mucosa rectal es un ecosistema ideal para bacterias; y la gran cantidad de terminaciones sanguíneas que hay en el ano pueden facilitar la transmisión de infecciones si se prescinde del método de protección adecuado.

¿Cómo elegir mi primer juguete sexual?

Si es la primera vez que te decides a comprar un juguete, seguro estarás un poco confundido entre la gran variedad colores, tamaños, materiales y precios. Y aunque todos tenemos gustos y necesidades diferentes, la recomendación es ir de menos a más y considerar si quieres usarlo a solas o en pareja.

¿Si pruebo un juguete me gustará menos el sexo con mi pareja?

Muchas personas están preocupadas a la hora de comprar un juguete por esta razón. La realidad es que el juguete proporciona sensaciones muy distintas a las que puede dar una persona, pero una cosa nunca sustituye a la otra.

De hecho, el juguete está hecho para complementar la vida sexual de la persona y/o de la pareja y no para dejar de lado a nadie.

Para disfrutar del sexo en pareja es fundamental:

Conocer cómo funciona nuestro cuerpo a través de la masturbación

Comunicar con nuestra pareja qué nos gusta hacer y que nos hagan y cómo.

