Está bien tener miedo al nuevo año, pero es momento de recordar lo fuerte que eres

Terminó el 2020 y aunque la pandemia de COVID-19 continúa, el 2021 trae consigo nuevas oportunidades para crecer. Sí, puede que no te sientas con ánimos de festejar y que aún tienes atravesado un profundo dolor en el corazón por lo que no pudo ser pero este el momento de soltar, de liberarte y sobretodo de ser feliz.

Está bien tener miedo al nuevo año de hecho, es perfectamente normal. Nadie sabe qué sucederá en los próximos días o meses. Como regla, los humanos preferimos la certeza a la incertidumbre. Para muchos, el estrés de no saber cómo se desarrollará una situación puede ser muy intenso.

Quizá el malestar no desapareció con las 12 campanadas pero si miras atrás te darás cuenta de que has luchado y triunfado en uno de los años más complicados que nos ha tocado vivir.

El 2020 nos puso a prueba demasiadas de veces y pasamos por situaciones que nos hicieron sentir vulnerables pero es momento de recordar lo valiente que has sido. No cedas a tus miedos o preocupaciones, no permitas que quiebren tu alma.

Pasaste por muchos giros inesperados y pérdidas irreparables pero incluso dentro de todo el caos también hubo una transformación positiva, un despertar en muchos sentidos. El 2020 nos dio la oportunidad de apreciar nuestro entorno y a quienes nos rodean, de agradecer lo que tenemos e incluso lo que se fue.

Está bien sentirte confundida y escéptica frente a este nuevo año que está comenzando pero no dejes de luchar.

El miedo es una respuesta necesaria a los riesgos de la vida pero no debes dejar que el miedo dicte la mayoría de las decisiones que tomas. Permítete sentir miedo, pero persigue las cosas que te asustan aunque sea desde las cuatro paredes de tu casa. Todo lo nuevo puede ser incómodo o desafiante al principio, pero debes saber que si fallas, puedes volver a intentar cuantas veces sea necesario.

Sé que puede haber cosas que aún son difíciles de superar y que todavía no podemos regresar a la normalidad de antes pero si aprendes a soltar y respirar, eventualmente volverás a encontrar el camino para ser feliz. No dejes que tus demonios internos opaquen tu brillo.

Si algo nos enseñó la pandemia fue a detectar a quienes están con nosotros en las buenas y las malas, pero sobretodo en las peores.

Muchas personas que estaban en tu vida se alejaron y quienes realmente valen la pena, se quedaron en ella.

Cada uno afrontamos situaciones adversas por eso, no compares o juzgues el dolor ajeno pero sobretodo, no seas tan dura contigo misma. Eres valiente, eres fuerte y eres una guerrera en tiempos difíciles. Eres una inspiración para alguien, así que no te dejes derrotar por el miedo. Levántate de la cama, encuentra una razón para ayudar a alguien, una razón para sentirte satisfecha contigo misma.

¿Cómo afrontar tu miedo a la incertidumbre del 2021?

Establece una rutina sobre lo que puedas

Parece irónico que en medio de la incertidumbre sea posible armar una rutina, pero lo es. Uno de los problemas de la ansiedad es que sentimos que nos salimos de control. Intenta concentrarte en lo que sí puedes controlar ya que esto te brindará un "colchón" de calma y podrás enfrentar con mayor facilidad los problemas adicionales. Busca un espacio donde te sientas cómoda e inspirada; procura que tengas horas de luz natural y de aire fresco.

Mantén hábitos saludables

Asegúrate de practicar hábitos saludables. Esto incluye comida, sueño y actividad física y mental. Trata de mantener una dieta libre de productos demasiado procesados, no te saltes comidas y no dejes de darte esos pequeños gustos. Mantente activa, hacer ejercicio no tiene que ser una tortura.

Expresa tus emociones

Si te sientes demasiado ansiosa, es importante que lo hables, ya sea con tu pareja o algún familiar o amigo cercano. Aunque por ahora lo mejor es no acercarte a nadie, no dudes en hacer una llamada o escribir. Si te sientes sobrepasada por la angustia, no sientas vergüenza de pedir ayuda de un profesional.

Más de este tema

10 propósitos que debes incluir en tu lista de Año Nuevo para la sanación mental

El encierro me enseñó a ser auténtica y dejar de fingir algo que no soy

No eres débil ni un fracaso por pedir ayuda cuando padeces ansiedad o depresión

Te recomendamos en video