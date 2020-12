10 propósitos que debes incluir en tu lista de Año Nuevo para la sanación mental

El 2020 está por terminar y con la pandemia de COVID-19, puede que no tengas ganas de festejar o pensar en lo que sucederá en el 2021. Sin embargo, este es un momento ideal para reflexionar, para agradecer, saldar cuentas y para fortalecer el espíritu.

Este fue un año de muchos giros inesperados y pérdidas pero incluso dentro de todo el caos también hubo una transformación positiva, un despertar en muchos sentidos. Hemos tenido la oportunidad de apreciar nuestro entorno y a quienes nos rodean, de agradecer lo que tenemos e incluso lo que se fue.

Cada día ha sido una prueba diferente y cada día hemos aprendido una nueva lección. Hoy más que nunca hemos aprendido a valorar lo que tenemos, a ser emocionalmente fuertes y a reconectar con lo que hemos perdido por vivir tan acelerados.

Quizá en otros años has enfocado tus propósitos en cosas materiales o en viajes y eso está bien pero ¿has pensado en incluir acciones que vengan de tu interior y que te lleven a la sanación mental? Lo sé, suena complicado e incluso algo aburrido pero te prometo que no lo es y que te quitará un enorme peso de encima en estos momentos de caos.

Es momento de normalizar el cuidado de la salud mental y priorizarlo. Dejemos de subestimar la depresión y la ansiedad. No juzguemos el dolor y la tristeza ajena, ni tampoco comparemos las formas en las que cada uno afrontamos situaciones adversas.

Sé que puede haber cosas que aún son difíciles de superar y que todavía no podemos regresar a la normalidad de antes pero si aprendes a soltar y respirar, eventualmente volverás a encontrar el camino para ser feliz. No dejes que tus demonios internos opaquen tu brillo. Aquí hay algunos propósitos que puedes incluir en tu lista de Año Nuevo:

1. Si está luchando con algo, no hay absolutamente ninguna razón por la que no debas pedir ayuda. Pedir ayuda no te debilita ni tampoco te convierte en "una loca", al contrario, hacerlo es de valientes. Este 2021 incluye acudir a terapia para sanar aquello que tienes atorado en el alma.

2. Desconectarte de las redes sociales tanto como sea posible y desarrolla el hábito de pasar tiempo fuera de Internet todos los días. Es demasiado agotador estar conectados todo el tiempo.

3. Armar un kit de salud mental para cuando estés estresada. Llénalo con citas inspiradoras, tus chocolates favoritos, guías de meditación, números de teléfono que puedas marcar, fotografías de momentos que te hagan sonreír y cualquier otra cosa que ayude a aliviar tu malestar.

4. Aprender algo nuevo en línea. Sí, quizá el 2020 ya lo intentaste pero este nuevo año no debes dejar de aprender y nutrir tu mente y espíritu con algo nuevo. Por desgracia, muchas actividades seguirán limitada así que busca nuevos cursos en línea. ¡Siempre encontrarás algo divertido que te sorprenderá!

5. Vaciar tu corazón de tristeza antes de dormir todas las noches, encontrando una salida para tu dolor, ya sea escribiendo, pintando, bailando, cantando o cualquier cosa que te libere.

6. Tomar mucha agua. Parece obvio pero muchas veces nos olvidamos de algo tan simple. ¡Es básico para sentirte bien! A la par, proponte consumir al menos una comida saludable al día.

7. Perdonarte por los errores que cometiste en 2020 e intentar enmendar las cosas que pudieron herir a los demás.

8. Decirle a las personas que amas las cosas que amas de ellas con más frecuencia. Si algo nos ha enseñado el 2020 es que no tenemos la vida comprada y que no sabemos cuándo puede ser la última vez que vemos a nuestros seres queridos.

9. Decirte a ti misma que te amas más a menudo.

10. Ser amable. Sin razón. Solo porque puedes ser una luz para alguien que lo necesita.

