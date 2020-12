Claves de estilo para llevar un jumpsuit y ser la mejor vestida en Año Nuevo

De Selena Quintanilla todas admiramos uno de sus looks más icónicos: un bello jumpsuit morado que mostró su escultural figura, alargó sus piernas, la hizo ver elegante y además es super cómodo.

A partir de ese momento, los enterizos se hicieron parte de nuestros atuendos formales y casuales, en especial en la actualidad, donde la mujer moderna busca estar perfecta en poco tiempo.

De igual manera, amamos la posibilidad de estilo que brindan: boho chic para ir a la playa, en brillantes para una gala o monocromático para lucir más delgadas en una cita, entre sus muchas opciones.

Sin embargo, su forma tiene algunos trucos para lucir perfecta en los diferentes tipos de cuerpo al tratarse de una sola pieza, especialmente si se tienen muchas curvas, para no añadir un extra de volumen o acortar las dimensiones de las piernas.

Un jumpsuit negro es una prenda que toda mujer necesita. - Pinterest VICI Collection

Claves para vestir un jumpsuit y triunfar

El color perfecto

Cuando hablamos de paletas cromáticas las posibilidades son casi infinitas y la elección final está muy relacionada con la personalidad de quien lleva el jumpsuit.

Pero hay que tener en cuenta que siempre la gama de los tonos oscuros estiliza y adelgaza, por lo que son las opciones ideales si se quieren ocultar los rollitos. No solo el negro está incluido en esto, también el morado, verde bosque, marrón, azul rey, entre otros.

Si te gustan aquellos que tienen estampados, escoge formas pequeñas que ayudan a no sobrecargar el outfit ni añadirte kilos de más, mientras que las rayas verticales te harán ver más alta.

Si escoges un jumpsuit estampado, que este sea de rayas verticales. - Pinterest Tiff De La Rosa

El corte que a todas les luce

Asimismo, el modelo con sus cortes y formas incide en el éxito al llevarlo y tiene que ser escogido a conciencia. Es mejor optar por aquellos de mangas francesas que lucen delicados, femeninos y les queda a las chicas de brazos finos como a las que no.

En el caso de los escotes, el V define la cintura, los hombros y alarga el cuello; el escote en forma de corazón levanta el busto y afina la cintura, mientras que los escotes ovalados ayudan a verse esbelta y elegante.

Un jumpsuit con escote en V y detalles en la cintura siempre le luce a todas. - Pinterest Shein

Pese a que muchos jumpsuit no tengan cintura definida, en caso que consigas uno, no lo dudes más y ve por él ya que te ayudará a balancear las proporciones. Otra manera de lograr el mismo efecto es con cinturones.

El largo es cuestión de gustos

Si te cuestionas ahora si es preferible llevarlo tipo short o hasta tus tobillos, la respuesta está en ti porque depende de tus gustos y el evento al que lo vas a utilizar.

Suponiendo que tu reunión familiar es de noche, las opciones largas son mucho más elegantes y sofisticadas. Apóyate en telas brillantes o de lentejuelas para elevar el nivel y que tu jumpsuit sea el protagonista de tu atuendo.

Largo y brillante, esta es nuestra opción predilecta para final de año. - Pinterest

Si en cambio se trata de una cena íntima, puedes buscar uno corto y combinarlo con sandalias altas de tacón para alargar aún más tus piernas.

En tendencia

Por otro lado, Vogue afirma que para el próximo año el enterizo tendrá bastante participación dentro de las tendencias, especialmente, en sus versiones más holgadas.

Este tipo de oversize, sinónimo de confort y comodidad, es ideal para las mujeres delgadas y altas que no deben preocuparse por añadirle volumen a ciertas zonas de su cuerpo.

Jumpsuit oversize, una tendencia para 2021. - Pinterest Mónica Sors

Eso sí, por su tipo de diseño no necesitan que incorpores otro tipo de prenda encima para no sobrecargar, simplificando a más no poder el proceso de vestirse. Busca el calzado perfecto en unas bailarinas, botines o stilettos y estás lista para brillar.

