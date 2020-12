La mayoría de los videos virales en Internet se producen por accidente o sin intención. Hemos visto clips sobre percances de bebés o animales que dejan a las personas riéndose instantáneamente o muy asombradas. Pero los adultos no se quedan atrás ya que una cantante se concentró tanto en sus tonadas que accidentalmente prendió fuego a su cabello durante una presentación navideña.

Y es que hay muchas personas que de verdad les apasiona todo el espíritu festivo y les llena dedicarse a todo lo que tenga que ver con la Navidad, pero la cantante Sofia Ellar, llevó esto a otro nivel.

Una cantante prende en fuego su cabello accidentalmente durante una presentación navideña y se vuelve viral

Según reseña el portal Republic World, el hecho ocurrió mientras Sofía estaba grabando un video con su novio Álvaro Soler para sus redes sociales con motivo navideño. Mientras cantaba emocionada, se inclinó hacia atrás y su largo cabello inmediatamente se prendió en fuego debido a una vela encendida que estaba dispuesta como decoración de escenario justo detrás de ella.

En cuanto Álvaro vio que el cabello de la cantante ardía, trató de tirar de él y apagar la pequeña llama con la mano. Sofía, al enterarse del percance, salió corriendo de la toma toda despavorida ante este suceso, tirando una copa de vino blanco en el proceso.

El cómico video fue titulado como "2019. Tábamo OK. 2020. Prendemos fuego y tiramos copas. Hola: 2021”.

Luego del incidente, Sofía compartió un video en su historia de Instagram y declaró: "Tienes que aprender de estas cosas y tener cuidado. Gracias por preocuparse por lo que pasó. La verdad es que no estoy contenta, pero lo he compartido con ustedes y ya está. Por la mañana será otro día y cuando vea el daño hecho, que claro, mi cabello huele a pollo frito, me pondré perfumes para camuflarlo”, dijo de manera cómica.

No obstante a esto, Ellar comenta en su Instagram que “antes de arder en llamas” una de las mascotas de la pareja también fue protagonista de un accidente doméstico en el cual una copa cayó al piso, rompiéndose en el proceso.

Pero a pesar del incidente con las copas, el fuego y su cabello, tanto la cantante como su novio demostraron un enorme profesionalismo compartiendo el video completo de su presentación navideña para complacer a sus seguidores. Solo que esta vez sin incidentes peligrosos.

En el clip se puede ver a ambos artistas españoles cantando el tema “Have Yourself a Merry Little Christmas”, popularizado por Frank Sinatra, y “Feliz Navidad” de José Feliciano, en honor a la mezcla de raíces de habla inglesa e hispana de Sofía.

Por supuesto, la comunidad de Instagram no se hizo esperar y comenzó a opinar sobre la serie de eventos desafortunados que tuvo la pareja. Los videos atrajeron una gran cantidad de comentarios cuando los usuarios se echaron a reír por el incidente.

“¿Y cuánto te vas a ahorrar cortándote las puntas del cabello?”, escribió un usuario, colocando un emoji de risa ante lo hilarante de los hechos. “Soy culpable de reírme, este año no termina”, dijo otro. “Jajajaja, por favor no puedo dejar de verlo en bucle, espero que estés bien Sofía”, dijo otro. “Me identifico mucho contigo, el año pasado fui la acompañante de mi hija y me prendí fuego en el pelo. Lo peor de todo, aparte de mi dignidad, fue el olor a pollo frito que se quedó en toda la Iglesia”, bromeó otro usuario.

