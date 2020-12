La modelo plus size británica que está revolucionando el mundo de la moda con sus curvas

En la actualidad la inclusión en la moda es cada vez mayor, y cada vez vemos a más mujeres de talla grande triunfando en las pasarelas.

Una de ellas es Paloma Elsesser, una modelo británica de 28 años que está revolucionando el mundo del modelaje con sus curvas y recientemente fue portada en la revista Vogue.

Esto se ha convertido en un sueño en su carrera, y ella se ha convertido en toda una inspiración y en un ejemplo de que los sueños se cumplen cuando se lucha por ellos.

Y es que su camino no ha sido fácil, pues al principio nadie le prestaba atención, por lo que salía de cada casting deprimida y sin confianza en sí misma.

Un amigo y estilista australiano, Steve Dance, la recomendó en agencias de modelos, pero su experiencia no fue la mejor.

“Todos dijeron que no cuando entré, porque no sabía qué ponerme. Nunca había aprendido a moverme frente a una cámara. No era lo suficientemente alta ni lo suficientemente delgada, y no tenía la ventaja adecuada. Yo era una chica morena, gordita, y extraña de Los Ángeles, simplemente resolviendo las cosas”, confesó la joven a Vogue.

Pero, cuando la oportunidad de Vogue tocó su puerta, fue todo un sueño para ella, y se ha abierto paso como nunca en la industria de la moda y el modelaje, ahora todas las agencias la quieren.

“Me desperté la mañana de esta sesión y me golpeé las rodillas mientras salía de la cama. Oré por protección y cuidado, por un día en el que pudiera honrar lo monumental que fue esto, para que las voces se silenciaran, para saber que esto era más grande que yo, y saber que estaba exactamente donde necesitaba estar. El día estaba fresco y la niebla baja besó la pose de identificación del estanque de Long Island muy pronto”, cuenta Paloma desde su cuenta de Instagram sobre la portada de Vogue en la que aparece posando con un vestido midi mojado, el cabello suelto, sobre un lago y luce hermosa y natural.

Y continuó “todo se volvió tan surrealista cuando miré a Gabby, Latisha, Susie y Annie trabajar y colaborar con mujeres que admiro profundamente. Saber que estoy filmando una portada de moda estadounidense como una mujer regordeta, bajita y de raza mixta que nunca imaginó que esta sería su realidad”.

Además, destacó que quiere lograr muchos cambios más en el mundo de la moda. “Aunque mi corazón se llena de gratitud, no estoy satisfecha. Insto a la moda a no dejar que este impulso se apodere de él hasta que ver cuerpos y experiencias como el mío y más allá dejen de ser radicales, ya no sean diferentes; ya no es raro. Quiero ver mujeres con cuerpos más grandes, mujeres de piel oscura, personas discapacitadas. Quiero que este momento brinde un nuevo año de posibilidades y una vida de esperanza”.

Su oportunidad llegó cuando la maquilladora británica Pat McGrath, quien es de las más influyentes y relevantes en el mundo de la moda buscaba modelos para una nueva campaña y se topó con Paloma en Instagram.

Ella la contactó y comenzó a llevarla a desfiles y encuentros de moda y se comenzó a abrir paso en el mundo del modelaje, siendo descubierta por grandes agencias.

Además, también participó en el desfile de Rihanna Savage X Fenty Show en octubre, luciendo la lencería de la famosa cantante para chicas curvy.

Sin duda su historia es toda una inspiración y motivación para las mujeres que creen que los sueños no se pueden hacer realidad, y es que realmente no hay límites.

