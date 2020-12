Terminar el año soltera tiene muchos beneficios, aprende a disfrutar esta etapa

Si estás triste o desanimada porque vas a terminar el año soltera no te preocupes, hay muchos beneficios que te van a hacer amar esta etapa, especialmente en esta temporada.

Y es que si terminaste una relación este año y estás superando la ruptura, o llevas mucho tiempo sin pareja, no te entristezcas, debes verle el lado positivo y sí que lo tiene.

Beneficios de terminar el año soltera

Estarás con tu familia y amigos

Cuando tienes pareja siempre es un problema pensar con quién pasarán estas fechas navideñas, con su familia o con la tuya, y en algún punto cedes en por lo menos un día estar con su familia.

Pero, estando sola te evitas estos problemas y puedes estar tranquila con tu familia y amigos, disfrutando como siempre lo haces, reuniéndote con los tuyos, que quizás tenías mucho sin ver.

No hay nada mejor que estar en familia, especialmente este año que ha sido tan difícil por la pandemia, así que podrás estar cada día con los tuyos.

Ahorras dinero

En esta época, si estuvieras con una pareja, tendrías que gastar dinero en un buen regalo para él, e incluso serías capaz de gastar todos tus ahorros para sorprenderlo.

Al estar soltera te puedes ahorrar ese dinero para comenzar el 2021 económicamente bien, o gastar en ti lo que podías haber gastado en él, y regalarte algo, pues sin duda te lo mereces.

Además de evitar gastar, también es un peso menos pues no tienes que pensar qué podría gustarle y sin duda evitarás ese estrés innecesario.

Consolidas tu independencia

Al terminar el 2020 y comenzar el 2021 soltera consolidas tu independencia, tanto emocional como económica, y te das cuenta que esta oportunidad que la vida te está dando debes aprovecharla al máximo.

Si llega alguien a tu vida el próximo año pues bien, y si no, no te afectará, pues eres una mujer libre, autosuficiente, que puede estar sola y que no le afecta, y esto sin duda es un gran paso en tu vida.

Al comprender que no necesitas de nadie, comienzas a ver lo bueno que es estar sola, y que no necesitas de nadie para ser feliz, ni para obtener nuevas oportunidades en este año nuevo.

Vives las fiestas al máximo

Cuando no tienes pareja puedes prestarle menos atención al teléfono, pues no estás todo el tiempo hablando con esa persona y puedes vivir esta época al máximo, como quizás en otras ocasiones no habías podido.

Además, cuando se tienen problemas o se discute para estas fechas te la mantienes preocupada, triste, con la mente en otro lado, y no puedes disfrutar como se debe, al estar soltera nada te preocupará y estarás al 100 con los tuyos.

Puedes comer y tomar sin problemas

Muchas veces cuando tienes novio te cohíbes de ser tú misma en las fiestas y para darle una "buena impresión" no bebes alcohol ni comes como lo harías.

Al estar soltera puedes comer y tomar como quieras, sin preocuparte por el qué dirán, ya que estás en confianza con tu familia o amigos.

