No usar brasier está bien y tiene más beneficios de los que pensabas

Si eres de las que no le gusta usar brasier ni en tu hogar ni en la calle, pues no te preocupes pues trae muchos beneficios para ti y tu salud.

Y si eres de las que no deja de usar brasier nunca, al conocer sus beneficios vas a dejar tus senos descansar de esta prenda más seguido de lo que lo haces.

Beneficios de no usar brasier

Mejora tu circulación

Cuando no usas brasier mejora la circulación en tu cuerpo, ya que no tienes nada que te apriete, haciendo que tu piel se vuelva más firme y tus músculos se regenerarán y corregirán.

Así que si no usas brasier constantemente tendrás una buena circulación, y si no te los quitas para nada pues es necesario que de vez en cuando no los uses para que favorezcas el trayecto de la sangre en tu cuerpo.

Tus pechos eliminan toxinas

Los pechos necesitan eliminar toxinas que se generan en el transcurso del día, y al no llevar brasier lo pueden hacer sin ningún problema, pues nada los oprime.

Por eso no es recomendable llevar sostén por más de 12 horas, ya que si no se eliminan las toxinas con el transcurso del tiempo provocarán problemas de salud.

Tus pechos se levantarán y se volverán más fuertes

Este es uno de los mejores beneficios que no llevar brasier tiene, y es que tu pecho desarrolla un apoyo natural para que se sostengan, haciéndolos más fuertes.

Esto hará que la horma de tus senos cambien, e incluso pueden crecer ya que no hay nada que los mantenga presionados y se podrán desarrollar con libertad.

Conoces mejor tu cuerpo

Al no llevar brasier constantemente te permite conocer tu cuerpo, especialmente esa zona que es tan delicada y que constantemente debes estar autoexplorando por si consigues alguna protuberancia.

Así que te permitirá estar atenta y alerta con cualquier anomalía que tengas en esa zona, o simplemente estar pendiente.

Estarás mucho más cómoda

Esta prenda nos resulta incómoda muchas veces, pues aprieta, te deja marcas en la piel, y asfixia tus pechos, así que si no la usas puedes estar completamente cómoda y sin los dolores que pueden causar al llevarlos todo el día.

Lo importante es llevar blusas que también sean cómodas y cubra tus pechos, para que no rayes en lo vulgar y te veas delicada y elegante sin llevar brasier.

Lucirás muy sexy

Al no llevar brasier también te verás muy sexy y atrevida, y si eres de busto pequeño los resaltará y hará lucir más marcados y grandes.

Con la blusa o camisa que te pongas te quedará muy bien y te sentirás sexy y libre, así que hay muchos beneficios de no llevar esta prenda.

Si eres de las que ama usar sostén, o los usas porque eres de busto grande y lo necesitas, eso está bien, pero recuerda que es importante dejar descansar tus pechos y no usar esta prenda por más de 12 horas.

