La divertida reacción de una mujer al recibir una foto 'subida de tono' de su abuela por accidente

No es una regla pero sí es bastante común que muchas personas de edad avanzada no se lleven bien con la tecnología y los artefactos modernos, logrando que en más de una ocasión se desaten situaciones algo complicadas. Pero a esta mujer nunca se le ocurrió que su propia abuela le enviaría una foto de manera accidental subida de tono

Marquita Green, la mujer en cuestión, recibió un mensaje en su teléfono sólo para descubrir que su pariente mayor le había enviado accidentalmente una imagen de sí misma completamente desnuda. Según reseña el portal Mirror, ella filmó su reacción luego de ver la foto de su abuela sin ropa, con los ojos cerrados, sacudiendo la cabeza y tapándose la boca con la mano.

El divertido video de la reacción de Marquita se subió más tarde a TikTok, donde agregó un fragmento de audio creado por otro usuario que pretende sonar como un mensaje de voz de una abuela que intenta explicar su error. Ella afirma que la foto estaba destinada a un hombre llamado Brian. Su video pronto se volvió viral y se tituló: "Abuela equivocándose, ni siquiera puedo rendir en el trabajo".

Marquita también agregó texto al clip, explicando la situación con más detalle. Decía: "Cuando la abuela te envía sus ‘nudes’ por accidente. Ni siquiera puedo trabajar".

El mensaje de voz que se reproduce en el fondo del video viral realmente logra que la situación se vuelva aún más hilarante, con la mujer mayor diciendo: "Es tu abuela. Me disculpo mucho. Te envié fotos, presioné tu nombre por error. Quería enviárselo a mi amigo, Brian. Por favor, borra esa foto". La abuela continuó: "cuando miré mi teléfono y vi eso, me sentí muy mal. Se lo estaba enviando a Brian", narraba el audio ficticio.

Desde entonces, el video ha sido visto más de 1.4 millones de veces y obtuvo más de 228,000 me gusta y se ha compartido más de 40,000 veces en menos de una semana.

Los comentarios del video

Por supuesto, los usuarios de las redes sociales en todo Internet no pudieron quedarse atrás y enseguida empezaron a comentar al respecto, dejando muchos mensajes tan hilarantes como el video en sí.

Una persona escribió: "díganle que puede borrarlo del teléfono, pero que nunca podrá borrarlo de su mente". Otro dijo: "simplemente habría muerto si esto me hubiera pasado". Un tercero comentó: "es bueno para la abuela que tenga la confianza y la picardía… pero aún así… probablemente moriría si mi abuela hiciera esto".

Un usuario con una mentalidad diferente agregó: "la tecnología es difícil para la generación mayor, siéntete orgullosa de que tu abuela todavía esté tratando de conseguir algo de acción".

Precedentes

Así como este caso, han habido varios en los cuales personas mayores no logran controlar muy bien la tecnología y terminan haciendo cosas o enviando mensajes que realmente no debían. En este otro evento, fue algo más inocente pero igual de divertido.

Wanda Dench quería avisar a su nieto con anticipación de los planes de Acción de Gracias, y sabía que la mejor manera de comunicarse con los "niños" en estos días era por mensaje de texto.

Entonces, en lugar de llamar a su nieto, la mujer le escribió al pequeño: “el Día de Acción de Gracias es en mi casa el 24 de noviembre a las 3:00 pm. Avísame si vienes. Espero verlos a todos. Por supuesto, eso incluye a Amanda y Justin”, escribió Dench.

Pero la respuesta no fue exactamente la que esperaba. “¿Quién es?”, recibió de vuelta la mujer. Ella respondió "tu abuela", con un emoji.

Resulta que el mensaje no fue recibido por su nieto, sino por Jamal Hinton, un estudiante de último año de secundaria de 17 años. El adolescente escéptico luego le pidió a la mujer, cuyo número no reconoció, que le enviara una foto.

Somebody grandma is coming in clutch this year!! Ayee!!! pic.twitter.com/QGrx83nHLl — Jamal Hinton (@Jamalhinton12) November 15, 2016

Cuando ella lo hizo, él se rio. Después de todo, no era su abuela. Era una completa extraña. “Tú no eres mi abuela”, bromeó Hinton. "¿Todavía puedo conseguir un plato?", escribió el chico. La mujer le escribió de manera positiva y el joven asistió al compromiso, demostrando que no todos los errores terminan tan mal.

