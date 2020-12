¡Dolor! Paz Bascuñán muestra su desagradable experiencia realizándose su PCR número 30

Picazón, molestia e incomodidad son algunos de los adjetivos con los que han descrito al test de PCR quienes se lo han tenido que hacer. Y es que el cotón que debe entrar por la nariz para sacar la muestra, genera una desagradable sensación.

Esto fue lo que retrató la actriz Paz Bascuñán, quien aseguró estar realizándose un PCR número 30, con el objetivo de poder trabajar segura y saber si está libre de contagio de covid-19.

Este lunes, la actriz compartió un video en su cuenta de Instagram donde mostró la gran incomodidad que siente cada vez que se hace el examen. Tras varios intentos fallidos, se puede ver que la artista logra terminar su test.

"PCR otra vez 😱😱😱 Dicen que los seres humanos nos acostumbramos a todo, pero a veces tarda. Este es mi PCR número 30, para poder trabajar… y aún no logro el estilo cool 🙈 🙈🙈", explicó Bascuñán.

Sus seguidores quedaron sorprendidos al enterarse de la gran cantidad de exámenes que se ha realizado la actriz y del dolor que experimenta en cada oportunidad.

"Dolor!", "Nooo te pasaste! De solo verlo ya me dolió hasta el craneo", "valor, eso si que no se si me lo haría 😱", "Podrías hacer un tutorial PCR “cómo soportarlo con actitud", "Que terror paz 😲 pero ya lo hiciste te felicito un abrazo🙌", fueron algunos de los comentarios que recibió en el video que ya acumula 50 mil visitas.

S.O.S. MAMIS, EL LIBRO



Este martes, Paz Bascuñán y las actrices Mane Swett, Loreto Aravena, Tamara Acosta y Jenny Cavallo, lanzaron el libro S.O.S Mamis, inspirado en la miniserie del mismo nombre protagonizada por las actrices.

En un exclusivo evento Trini, Julia, Clarita, Milagros y Luna, los personajes interpretados por las actrices, dieron a conocer el libro que prepararon durante la cuarentena.

La actriz y Loreto Aravena visitaron el matinal de Mega, Mucho gusto para promocionar su lanzamiento.

"Ya está en todas las librerías nuestra #guagua 💃🏻💃🏻💃🏻para ustedes con amor", escribió la actriz en su cuenta de Instagram con en video de la participación en el matinal.

Ver más