Carla Zunino revela el sexo y nombre de su bebé: "Mi hijo está feliz"

No cabe duda de que el 2020 fue el año de los embarazos. La cigüeña visitó a muchas familias, y las figuras del espectáculo no se quedaron atrás, ya que mientras algunas famosas dieron a luz, otras se encuentran en la dulce espera. Es el caso de Carla Zunino, quien confirmó la noticia en octubre pasado.

Recientemente, la periodista compartió dos fotografías luciendo su abultado vientre de embarazo. Los registros fueron tomados en un estudio de TVN, mientras llevaba un ajustado vestido azul que marcaba su pancita. "¿On ta' el bebé?", escribió en la primera imagen. "¡Ahí ta!", puso en la segunda.

En conversación con La Cuarta, Carla Zunino reveló que está entrando en el segundo trimestre de su embarazo. "El primer período estuvo más arduo, porque anduve con harto tuto y más encima no quería ver la comida, sentí muchos mareos", contó.

Ahora se siente mejor, e incluso aparecieron algunos antojos. "Estoy comiendo con muchas ganas y antojos de helado de frambuesa con chocolate, me escapo los fines de semana a comprar. Ah, además me gustan las frutas que no son de temporada aún, como la sandia… ¡que está súper cara! O el durazno", dijo.

Periodista Carla Zunino - Instagram

Carla Zunino y los detalles de su embarazo

Además de las molestias que experimentó durante el primer periodo de su embarazo, la periodista reveló algunos detalles de su bebé. Y es que no solo conoce el sexo del pequeño, sino que también escogieron su nombre.

"Sí, no lo había contado todavía, pero es hombre y se llamará León. Mi hijo Facu está feliz, porque me lo pedía", señaló, indicando que su hijo de 7 años "es el que más quería que fuera hombre. Lo encuentro bueno, porque van a acompañarse mucho. Me tinca que le enseñará hasta a jugar fútbol. Espero se porten bien, no más".

Consultada por la reacción de su familia, Carla Zunino contó que sus papás "están en llamas. Más encima será por partida doble, porque mi hermana también está esperando un bebé, tenemos de diferencia sólo 10 días. Estamos las dos en la misma etapa".

También destacó el apoyo y los positivos comentarios que ha recibido a través de redes sociales. "Súper buena onda… Cada vez que les muestro algo, comentan, me mandan muchos buenos deseos y tengo una amiga virtual que está esperando saber el sexo, para tejerle algo", dijo.

