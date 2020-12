Coni Roberts explica por qué salió de "Hola Chile": "No era imprescindible y no iba a seguir creciendo"

Este lunes, Coni Roberts se despidió del programa Hola Chile luego de seis años en pantalla. La periodista le dijo adiós a sus compañeros y al resto del equipo entre lágrimas y agradeció por hacer de su estadía más agradable. Si bien este año han sido muchos los que han sido apartados de sus labores debido a la crisis, la comunicadora decidió irse por cuenta propia.

En conversación con LUN, señaló que "este año ha sido de replanteamientos. Sentí que estaba marcando el paso, no me sentía tan a gusto y yo no suelo vivir de esa forma. Me gusta vibrar con lo que hago, ser un aporte real y me faltaba más acción. Sé que ahora está difícil, pero creo que hay que salir a buscar el espacio donde uno quiere estar".

Coni Roberts se fue de La Red sin ninguna carta bajo la manga, pero consciente de que sus ahorros la ayudarán a moverse hasta marzo del 2021. Además, tiene algunos planes con sus tres hijos, entre los que figura un viaje a Pucón para ver el eclipse.

"Tengo harta confianza en mí misma"

Sobre la arriesgada decisión que tomó, Coni Roberts explicó que siempre ha contado con el apoyo de su marido. "Mi marido me ha apoyado todo el tiempo. Eso es súper importante para dar un paso tan grande, porque dejamos de recibir un sueldo. Él sabe que soy busquilla y me muevo, no sirvo para estar sin hacer nada", dijo.

Coni Roberts en Hola Chile - Instagram

En este sentido, comentó que comenzará a buscar trabajo el próximo mes. "En enero voy a empezar a llamar. No hay nada más digno y más válido que pedir trabajo. Uno de repente dice 'es que me da vergüenza', pero no estás pidiendo plata, sino un trabajo. Yo tengo harta confianza en mí misma. Si uno tiene ganas, coraje y se moviliza de verdad nunca te va a faltar trabajo. Tampoco descarto volver a la televisión, es algo que me encanta", precisó.

Consultada por si dudó en salir de Hola Chile, Coni Roberts reconoció que "en un momento me pregunté ¿habré tomado la decisión correcta?, pero al final uno nunca tiene certeza de nada en la vida y yo creo que sí, porque hoy siento tranquilidad y paz. Claro que da susto porque uno tiene que vivir y pagar cuentas, pero fue una decisión tomada muy a conciencia".

"La edad también fue un tema, tengo 42, me da lo mismo el número, pero uno tiene la sensación de que entra a la segunda etapa de su vida. Es una etapa en la que empiezas a reencontrarte contigo y ahora te preguntas qué es lo que te va a llenar de aquí en adelante. Mi pata coja era lo laboral, no tenía un rol muy determinado en Hola Chile, no era imprescindible y no iba a seguir creciendo", agregó.



Ver más

Ignacio Gutiérrez revela desconocidos detalles de su salida de CHV: "Contrataron actores para que me enseñaran a ser amanerado"

"Tengo sentimientos encontrados": Yazmín Vásquez y Renata Bravo se refieren a su salida de Milf en SDL

Daniel Fuenzalida revela los motivos detrás de la salida de Cecilia Gutiérrez de "Me Late"